Yüzlerce kağıt toplayıcısından Afgan isyanı.. ‘Ülkemize biz çağırmadık!’





İstanbul’daki kağıt toplayıcıları, Ümraniye ve Bakırköy’de atık toplama depolarına yapılan gece baskınlarına karşı eylem yaptı. Yüzlerce kağıt toplayıcısının katıldığı eylemde, “Çalıp çırpmadan, kimseye avuç açamadan onurumuzla yaşamak için bulabildiğimiz tek iş olan bu işi yapıyoruz. Eğer sorun göçmelerse niçin tüm çalışanlar cezalandırılıyor? Göçmenlerin geri dönüşüm sektöründe çalışması bizim de gelirlerimizi aşağıya çekiyor. Göçmenlerin çalışmasının sorumlusu biz değiliz” denildi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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