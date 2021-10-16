YÜZÜKLERİN EFENDİSİ SEVAN BIÇAKÇI DÜNYAYI MÜCEVHERE NASIL SIĞDIRIYOR?





Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Mücevherin oluşum aşamaları neler? Sanatın neresinde yer alıyor? Türkiye'de ve dünyada mücevherat sektörü ne durumda? Elif Dürüst'ün bu haftaki konuğu ünlü mücevherci Sevan Bıçakçı.Elif Dürüst ile Sanatın Ruhu programı Hepsi Burada’nın katkılarıyla devam ediyor. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir