Yüzünü boyadı, sahte plaka kullandı ama cinayeti saklayamadı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde iki cinayetin failinin, 7 yıl önce husumet yaşadığı İzzet Yaman olduğu ortaya çıktı. Cinayetle ilgili titiz çalışma yürüten polis, yüzünü boyayan ve iki ayrı sahte plaka kullanarak Hatay’dan Çermik’e gelen sanığın cinayet zanlısı olduğunu belirledi. Yaman, iki kez müebbet hapisle cezalandırıldı.

Özgür CEBE

Çermik ilçesinde 21 Şubat 2020 günü Cuma İpek ile eniştesi Metin Karamehmetoğlu öldürüldü. Cuma’nın kardeşi Hanım İpek polise verdiği ifadesinde, “Bakkaldan ekmek alıp döndüğümde evimizin önünde beyaz bir araç durdu, içinden inen şalvarlı ve puşili kişiyi ağabeyim karşıladı. Birlikte eve girdiler.

Eniştemde evin dışında telefonla konuşuyordu. Evden iki el silah sesi geldi, sonra dışarı çıkan adam eniştemin kafasına bir el ateş etti. Adamla göz göze geldiğimizde kaşlarının arası ile alnını siyah boya ile boyamıştı. Yüzünü puşi ile kapatarak geldiği araçla uzaklaştı” dedi.

PLAKA TAKİP SİSTEMİYLE YAKAYI ELE VERDİ

Polis, olay yerini gören cadde ve sokaklardaki tüm kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde eşkale uyan bir aracın ters yönden sokağa giriş yaptığı belirlendi. KGYS görüntüleri incelendiğinde ise 21 FK 774 plakalı aynı aracın Çüngüş istikametinden gelerek Çermik ilçesine giriş yaptığı tespit edildi. KGYS görüntüleri ile sokağı gören esnaflara ait kamera görüntülerinin karşılaştırmasında aracın aynı araç olduğu netlik kazandı.

Plaka sorgulamasında ise polisi şok eden bir gerçek ortaya çıktı. Aracın ruhsat sahibinin M.G olduğu, aracın Mardin ve Çermik’te aynı saatlerde KGYS ve PTS kayıtları çıkınca ruhsat sahibinin ifadesi alındı. M.G, aracın kendisine ait olduğunu, ancak aynı anda Diyarbakır ve Mardin girişlerinde görüntülenmiş olsa da, Diyarbakır’a hiç gitmediğini söyledi.

TEK ARAÇ İKİZ PLAKA

Görüntüler yüksek çözünürlükle yakınlaştırıp incelenince her iki aracın marka, model, renk ve plakalarının aynı olduğu, ancak direksiyon başındaki kişinin eşkâllerinin farklı olduğu tespit edilince polis Çermik’te cinayette kullanılan aracın ikiz plaka kullandığına kanaat getirip soruşturmayı bu yöne kaydırdı.

Geriye dönük PTS kayıtlarını inceleyen polis, aracı kullanan eşkâldeki kişinin hem 21 FK 774 hem de 27 BES 47 plakalarını kullandığını belirleyince bu kişinin İzzet Yaman olduğu tespit edildi.

DİREKSİYON SİMİDİNDEKİ KILIFA KADAR AYNI

Her iki aracın da cam sileceklerinin yukarı konumda olduğu, iki aracın da farlarında boşluk olduğu, sinyallerinin soluk renkte, ikisinin de dikiz aynalarının iç kısmında takılı aksesuarlar olduğu, sağ ön çamurluğun üst kısmında silah amblem olduğu, sis farlarının olmadığı, koltuk kılıfları ile direksiyon simidindeki kılıf deseninin aynı olduğu, ikisinin de yan ve arka camlarının filmli, yakıt deposu kapaklarının siyah olduğu belirlenince aracın aslında ikiz plaka kullanılan tek araç olduğu sonucuna varıldı.

Aracı kullanan kişinin kış mevsimi olmasına rağmen kameraların bulunduğu yerlerden geçiş yaparken güneşlik kullandığı ve eliyle yüzünü gizlediği tespit edildi. Saniye saniye PTS ve KGYS kayıtlarından izlenen aracın, gerçek plakası olan 27 BES 47 ile Çermik’ten çıkış yaptığı tespit edildi.

“ÇERMİK’E HİÇ GİTMEDİM DİREKSİYONDAKİ KİŞİ BEN DEĞİLİM”

Gözaltına alınan Yaman’ın 2015 yılında eşi Hatice Yaman’ın Çermik’te silahlı saldırıda hayatını kaybettiği, öldürülen Cuma İpek’in babası İsmet İpek hakkında 7. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığı ve bu nedenle öldürülen iki kişi ile aralarında husumet olduğu ortaya çıktı. Araçta yapılan aramada, yüzünü boyadığı siyah boya kutusu, eldiven, poşi, kar maskesi ele geçirildi.

Yaman, öldürülen Cuma İpek ile Mehmet Karametmetoğlu’nu tanımadığını söyledi. Hatay’dan Çüngüş’e gezi amaçlı geldiğini, Çermik’e hiç uğramadığını iddia etti. Kar maskesi, puşi ve eldivenleri soğuk olduğu için aracında taşıdığını ileri sürdü. Kendisine gösterilen KGYS kayıtlarında araç kullanan kişinin de kendisini olmadığını iddia ederek kendisine ait aracın plakasının 27 olduğunu, ancak 21 plakalı aracı kullanan kişinin kendisi olmadığını söyledi. Ancak cinayet sonrasında göz göze geldiği Cuma İpek’in kardeşi Hanım İpek tarafından teşhis edildi. Eldiven üzerinde yapılan kriminal incelemede ise ateşli silah artığı olan antimon elementleri tespit edildi.

İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan İzzet Yaman’ın, 7 yıl önce eşinin ölümünden sorumlu tuttuğu Cuma İpek ile Mehmet Karametmetoğlu’nu kan gütme saikiyle tasarlayarak öldürmek suçunu işlediği, sahte plakalı araç kullanarak Çermik’e geldikten sonra yüzünü boyayıp aradan 7 yıl gibi makul bir süre geçmiş olmasına rağmen sabır ve ısrarla ele geçirilemeyen silahla, öç alma duygusu ile görev bilinci kurguladığı planı doğrultusunda her iki cinayeti işlediği kaydedildi.

Toplanan delillerle iki kez müebbet hapisle cezalandırıldı. Mahkeme, sanığın Çermik’e hiç gitmediği şeklindeki suçtan kurtulmaya yönelik ifadesi, cinayette kullandığı yüzünü boyadığı boyayı aracının tamponunu boyamak için aldığını, kar maskesini soğuktan korunmak için bulundurduğu gibi ifadeleriyle mahkemeyi yanıltarak yargılamayı farkı yönlere sevk etme çabası içine girdiği için hakkında iyi hal indirimini düzenleyen 62. Maddenin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

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