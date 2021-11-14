Yurtttaş TV sokak röportajları ile halkın nabzını tutmaya devam ediyor. AKP'nin kalesi Bağcılar'da Z kuşağı bir genç "Erdoğan karşısında kim olsa onu desteklerim" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #shorts #zkuşağı #sokakröportajları #erdoğan #haber #siyaset #röportaj #politika #sokakröportajı #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Z kuşağı genç ile röportaj! “Erdoğan karşısında kim olsa onu desteklerim!” #shorts