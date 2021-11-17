Yurttaş TV soka röportajları serisinde bu sefer İstanbul Beşiktaş'taki yurttaşlara ekonomiden memnun musunuz diye sorduk. Yurttaşlar arasında Fransa'da yaşayan bir çiftin, Euro ile para kazanmalarına rağmen Türkiye'deki fiyatları yüksek bulmaları röportaja damga vurdu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakroportajı #dolar #ekonomi #haber #röportajizle #roportajizle #haberler #haberizle
Anasayfa Alaturka Online Z kuşağı röportaja damga vurdu! “Ekonomi pert abi!” Gurbetçiler bile isyan etti!