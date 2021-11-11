Z kuşağından Erdoğan sorusu! Kılıçdaroğlu’ndan alkışları koparan yanıt!





CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu gece Antalya'da "Z Kuşağı Atatürk'ü Anlatıyor" etkinliğine katıldı. Muratpaşa Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde Antalyalı genç şarkıcı Görkem Durmaz ve sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Murat Sakoğlu, Asena Kızılarslan, sosyal medyadan aldıkları soruları Kemal Kılıçdaroğlu’na ilettiler. Antalyalı sosyal medya fenomeni “Marul Kafa”nın da izleyiciler arasından soru yönelttiği etkinlikte Kılıçdaroğlu, "İlk kez Cumhuriyet tarihinde ve ilk kez dünya tarihinde bir seçimle bir otoriter yönetimi göndereceğiz. 6 milyon 300 bin genç Türkiye’nin kaderini değiştirecek. Dolayısıyla sizin önümüzdeki seçimlerde dünya siyaset tarihine böyle bir armağanı verme olanağınız var" dedi. Gençlerin, "Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?" sorusuna Kılıçdaroğlu bakın nasıl yanıt verdi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #chp #zkuşağı #erdoğansorusu #erdoğan #kılıçdaroğlu #gündem #haber #yurttaştv