Zabıtaya kürekli saldırı

İstanbul Sultangazi’de bir binanın giriş katındaki iş yerinin önündeki kaldırıma beton dökerek rampa yapmak isteyen bir kişi, kendisini uyaran zabıta memurlarıyla tartıştı. İş yeri sahibinin iki oğlunun da dahil olduğu tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. İddiaya göre iş yeri sahibi ve oğulları, zabıtalara kürekle saldırdı.

Yunus Emre Mahallesi Lütfü Aykaç Bulvarı üzerinde bir binanın giriş katındaki iş yerinin önündeki kaldırıma beton dökerek rampa yapan bir kişi, iki zabıta memuru tarafından uyarıldı.

KÜREKLE SALDIRDI

İş yeri sahibi zabıtalara tepki göstererek tartışmaya başladı. İş yeri sahibinin iki oğlu da tartışmaya dahil oldu. Kısa bir süre sonra baba ve oğulları, iki zabıta memuruna kürekle saldırdı.

Zabıta memurları aldıkları darbeler sonucu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıya uğrayan zabıta memurlarının mesai arkadaşları da destek için olay yerine geldi. Yaralanan zabıtalar hastaneye kaldırılırken, baba ve iki oğlu gözaltına alındı. Bina girişinde bulunan iş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

“BİZ DE AYIRAMADIK”

Yaşananları anlatan mahalle sakini Adem Hakyol, “İş yeri sahibi arabalar rahat girip çıksın diye kaldırıma rampa yaptılar. Bu sırada zabıtalar gelip, bunu yapamayacaklarını söylediler. Daha sonra tartışma çıktı. Bu sırada zabıtalara hakaret ve küfür etmişler. Baba ve 2 oğlu kürekle ve kaskla zabıtalara saldırdı. Biz de ayırdık. Devletin memuruna saldırılmaz. Bu yanlış bir şey” dedi. (DHA)

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