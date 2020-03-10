Zabıtayı görünce bülbül gibi şakıdı!





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B ZABITA, İSTANBUL MALTEPE'DE DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPAN BİR DİLENCİYİ YAKALADI. ÖNÜNDE ASILI YAZIYA GÖRE HEM SAĞIR HEM DE DİLSİZDİ. AMA ZABITADAN KORKUNCA, BİR ANDA DUYMAYA, ŞAKIR ŞAKIR DA KONUŞMAYA BAŞLADI! İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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