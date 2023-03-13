‘Zafer Havalimanı zarar etmeye devam ediyor’

Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan ve 25 Kasım 2012 yılında tamamlanarak hizmete açılan Zafer Havalimanı yeni yılın ilk 2 ayında da zarar yazdı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından açıklama yaparak, havalimanı için garanti edilen yolcu sayısı ile gerçekleşen yolcu sayısını açıklayarak hata payının yüzde 98 olduğunu belirtti.

TESLİM ALANA KADAR 4 KATI ÖDEME YAPILACAK

Yargıtay ve DHMİ resmi istatistiklerini kaynak olarak gösteren Yavuzyılmaz, sözleşmeye göre garanti ödemelerin, giden yolcu sayısı üzerinden yapıldığını ileri sürdü. DHMİ resmi istatistiklerine göre, Zafer Havalimanı’nda 2023’ün ilk 2 ayında, iç ve dış hatlarda gelen – giden toplam yolcu sayısının 7 bin 908 olduğunu belirten Milletvekili Yavuzyılmaz, giden yolcu sayısının ise yaklaşık 3 bin 904 kişi olduğuna dikkat çekti.

Yavuzyılmaz, “AK Parti Zafer Havalimanı’nda plansızlık ve öngörüsüzlük rekoru kırmaya devam ediyor! 2023’ün ilk 2 ayında, Garanti edilen yolcu sayısı: 219.622, Gerçekleşen yolcu sayısı: 3.904. Hata payı: % 98 Garanti ödemesi: 1.145.022 Euro. Zafer Havalimanı yapım maliyeti: 50 milyon Euro. 2012 – 2023 arasında şirkete yapılan garanti ödemesi: 60 milyon 821 bin Euro. Kamuya devir tarihi: 2044 yılı. 2044 yılına kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi: 208 milyon Euro” ifadelerini kullandı.