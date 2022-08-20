Zafer mi hezimet mi? Şirket 1 koydu 4 kazandı

Kütahya’da yolcu garantili yapılan Zafer Havalimanı’nda IC İçtaş 1 koydu, 4 alacak. Yatırdığı 52 milyon 818 bin Euro’yu 9 yıl içinde tahsil eden şirket, havalimanına uçak inse de inmese de, yolcu uçsa da uçmasa da devlet kasasından 206.6 milyon Euro alacak.

Gökmen ULU

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Atila Sertel’in, Devlet Hava Meydanları İşletmesi DHMİ’nin bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü KİT Komisyonu toplantısında, Kütahya’daki Zafer Havalimanı için yolcu garantisi nedeniyle bugüne kadar ödenen toplam tutar ve sözleşme bitimine kadar ödenmesi öngörülen meblağa ilişkin sorularının yanıtı geldi.

DHMİ tarafından verilen yazılı yanıt, Zafer Havalimanı işleticisi firmanın yaptığı yatırım bedelini yolcu garantilerinden çıkardığını, 2022 yılından itibaren alacağı ödemeleri de kar hanesine yazacağını ortaya koydu.

ŞİRKET YATIRDIĞININ DÖRT KATINI ALACAK

IC İçtaş’a, 2012 yılından 2021 yılına kadar 52 milyon 818 bin 762 Euro yolcu garantisi ödemesi yapıldığı öğrenildi.

Sözleşme süresi 29 yıl 11 ay olan havalimanı için garanti edilen yolcu sayısı nedeniyle sözleşme bitimi 2044 yılına kadar 152 milyon Euro daha ödenecek.

Zafer Havalimanı için 52 milyon yatırım yapan şirket, sözleşmenin bitimine kadar yatırım bedelinin 4 katı olan 206,6 milyon Euro’yu kasasına koymuş olacak.

IC İÇTAŞ 1 KOYDU 4 KAZANDI

Yap-İşlet-Devret projelerinin “Yap – İç et- Devret” projeleri haline dönüştüğünü söyleyen Atila Sertel, “Türkiye de yaşayan halkımız Yap-İşlet-Devret projeleri adı altında adeta soyuluyor. Yani vatandaşın cebinden çıkan milyonlarca, milyarca Euro yandaş şirketlerin cebine akıtılmaya devam ediyor. IC İçtaş bir koydu dört kazandı” dedi.

YOLCU GARANTİSİNİN YÜZDE 1’İNE BİLE ULAŞILAMADI

52 milyon 818 bin Euro’ya yapılan Zafer Havalimanı’nda garanti edilen yolcu sayısının yüzde 1’ine dahi ulaşılamadığını belirten Sertel, şöyle konuştu:

*Yani sapma yüzde 99. Zafer Havalimanı için sözleşme süresi 29 yıl 11 ay. Bu şirket yatırdığı 52 milyon 818 bin Euro’yu 9 yıl içerisinde tahsil etti.

*Şimdi tam 20 yıl boyunca Zafer Havalimanı’nı yapan ve işleten şirket oradan yolcu uçsa da uçmasa da, uçak inse de inmese de parasını alacak.

*Hazine’den milyon Euro’lar ona akıtılacak. 52.8 milyon Euro’ya yapılan Zafer Havalimanı için vatandaşlarımızın vergilerinden kesilen paralarla bu şirkete 206.6 milyon Euro para ödenecek.

“DEVLET YAPSAYDI 9 YILDA AMORTİ EDECEKTİ”

Bu havalimanını devlet kendi imkanlarıyla yapsaydı 9 yılda kendini amorti edecekti. Ve öyle de oldu. İşletici firma yatırım parasını 9 yılda çıkardı.

Yap – İşlet – Devret modeliyle yapıldığı ve yolcu garantisi verildiği için devlet kasasından işletme parası veriliyor. 29 yıl 11 ay işletilecek bu havalimanı. Bu süre boyunca milyonlarca Euro ödenecek” dedi.

“YANDAŞA BOL KEPÇE”

Garantili projelerde kazananın devlet değil müteahhit olduğunu dile getiren Sertel, kimsenin özeleştiri yapmadığını, “Hata ettik” demediğini söyleyerek, “Bu havalimanı devlet imkanlarıyla yapılmış olsaydı çok daha ucuza yapılacaktı” ifadelerini kullandı.

Bu kadar öngörüsüz bir şekilde verilen garantinin hiçbir yerde olmadığını vurgulayan Sertel,

şöyle konuştu:

*İşçiye, memura, asgari ücretliye zam yaparken eli titrerken, yandaş müteahhitlere bu kadar bol kepçe para dağıtan başka iktidar yok.

*Bir de ‘Halkın cebinden para çıkmıyor, devletin cebinden para çıkmıyor’ deniliyor. Bu milyon Euro’lar kimin cebinden çıkıyor? Kendi ceplerinden mi ödüyorlar.

*Yazıktır, günahtır. Biraz özeleştiri yapın, hata yaptık deyin. Ama o da yok. Rakamlar ortada olmasına rağmen körü körüne savunmaya devam ediyorlar.

“YOLSUZLUKLARIN HESABI SORULACAK”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarında haksız kazançların hepsine son vereceklerini dile getiren Sertel, şöyle konuştu:

*Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yalova’da dikkat çektiği gibi bu haksız kazançlara iktidar olduğumuzda mutlaka son vereceğiz.

*KİT Komisyonu’nda yaptığımız konuşmalar ve muhalefet şerhleri adeta birer iddianame niteliğinde.

*Yolsuzlukların, usulsüzlüklerin üzerine gitmeyi sürdüreceğiz. Ve iktidara geldiğimizde KİT Komisyonu’ndaki tutanaklardan çıkarılacak iddianamelerle pek çok bürokratın yargı önüne çıkarılacağına inancım sonsuzdur.

*Az kaldı, geliyor gelmekte olan. Haksız ve hukuksuz kazanca son vereceğiz. İsrafı önleyeceğiz. Ve halkımızın soyulmasını engelleyeceğiz.

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