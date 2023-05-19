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19 Mayıs 2023
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Zafer Partisi Basın Danışmanı Ceren Gürkan trafik kazası kurbanı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Özcan Y. ile Ceren Gürkan’ın içinde bulunduğu otomobil, Ankara Etimesgut varyantında park halindeki çekiciye çarptı. Kazada, sürücü Özcan Y. yaralanırken Gürkan hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolü sonucu, sürücü Özcan Y.’nin 2,93 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Özcan Y. sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken Ceren Gürkan’ın cenazesi Etimesgut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Özcan Y’nin tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ÖZDAĞ’DAN BAŞSAĞLIĞI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zafer Partisi Basın Danışmanı ve milletvekili adayı sevgili kardeşim Ceren Gürkan dün gece geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmiştir. Ceren Gürkan’ın ailesine ve bütün Zafer Partisi camiasına başsağlığı, Ceren kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadesini kullandı.

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