Zafer Partisi ilçe başkanı gözaltına alındı

Zafer Partisi Bodrum ilçe binasına asılan “Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankartın ardından İlçe Başkanı Mürsel Yüksel gözaltına alındı.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı İslamhaneleri Mahallesi’nde ki Aytur Caddesi’nde bulunan Zafer Partisi ilçe binasına asılan “Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankart savcılık talimatı ile jandarma tarafından indirildi.

Pankartın asılması sonrası İlçe Başkanı Mürsel Yüksel, savcılık talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. 5 saat karakolda kalan Yüksel, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Pankarta ise el konuldu.

SAVCIDAN SÜLEYMAN SOYLU SORUSU

Zafer Partisi Bodrum İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Bugün ilçe binamıza uyuşturucu tehlikesine karşı “Yerli ve milli Escobar” afişi asılmıştır. Afiş asılmasından yaklaşık 1.5 saat sonra Bodrum Savcılığının emri ile İlçe Başkanımız Sn. Mürsel Yüksel Jandarma tarafından gözaltına alınmış, ifade vermek üzere Akyarlar Jandarma karakoluna götürülmüş, yaklaşık 5 saat süren ifade süreci sonrası serbest bırakılmıştır.

*Savcılık tarafından afişteki kişinin “Süleyman Soylu” olduğu sorunun içerisinde geçirilmiş ve doğrudan niyet okuma yapılmıştır. Afiş çalışmamız uyuşturucu tehlikesine dikkat çekmek amaçlıdır.

*Savcılık tarafından içişleri bakanına yapılan bu yakıştırmayı uygunsuz bulduğumuzu, Türk Milletinin iradesi olan partimizin bu ve benzeri çalışmalara devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

“SOYLU DEĞİL BRUCE WİLLİS”

Açıklamada; fotoğrafta başı görünen kişinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu değil, Hollywood yıldızı Bruce Willis olduğu ifade edildi.

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