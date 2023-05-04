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4 Mayıs 2023
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ SÖZCÜ TV’de

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün SÖZCÜ TV’ye konuk oluyor, İpek Özbey’in ‘Nokta Atışı’ programında gündemle ilgili merak edilen soruları cevaplıyor.

Özdağ, “Hizbullah’ın askeri kanat sorumlusu Mehmet Emin Alpsoy’un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla serbest kalmasını nasıl yorumluyor? İçişleri Bakanlığı’nın paralel bir yapı kurduğu iddiaları için ne düşünüyor? Neden muhalefete muhalefet ediyor?”

SEÇİM MANİPÜLE EDİLEBİLİR Mİ?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Cambridge Analytica” çıkışı sonrası seçim güvenliği tartışmalarını Can Coşkun soracak, İsmail Saymaz, Cemal Enginyurt, Gamze Pamuk Ateşli ve Ulaş Tol cevaplayacak.

Türkiyen’in kaderini belirleyecek 14 Mayıs’taki büyük seçim öncesi kritik günlere girilirken sandık güvenliği tartışmaları alevlendi. “Cambridge Analytica”, “Dark Web”, “Deep Fake” kavramları konuşuluyor… “Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Aday Kemal Kılıçdaroğlu’nun, uyarısı ne anlama geliyor? Seçimler nasıl manipüle ediliyor, nasıl önlenebilir? CHP’li Muharrem Erkek’in çarpıcı ‘İçişleri Bakanlığı, YSK’ya paralel bir seçim takip sistemi kurmuş’ iddiası nasıl bir riske işaret ediyor? AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan neden “seçim ikinci tura kalırsa herkesle görüşürüz” dedi kime şimdiden mesaj verdi?”

Can Coşkun soruyor; SÖZCÜ Yazarı İsmail Saymaz, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, CHP Eski PM Üyesi Gamze Pamuk Ateşli ve TEAM Araştırma Genel Müdürü Ulaş Tol Dört Çarpı Dört’te yanıtlıyor…

Alaturka Online
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