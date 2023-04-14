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14 Nisan 2023
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Zafer Partisi milletvekili adayı, partisinden istifa etti

Alaturka Online
Alaturka Online

Balıkesir’de Zafer Partisi birinci sıra milletvekili adayı Suat Aydın adaylıktan çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.

“ONURUMLA YAŞAMAYI HER ŞEYDEN ÖNCE TUTARIM”

Partinin eski il başkanı olan Aydın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* “Zafer Partisi ile çıktığım, ailemi, evladımı, işimi ihmal edip, vatan için çıkılan bu doğru ve haklı yolu yoldan çıkıp rantiye, şantiye hesapları yapanlar ile Hürrem Sultanlarla, Pargalı İbrahimlerle dolan Zafer Partisi’nden istifa ediyorum ve milletvekilliği adaylığımdan vazgeçiyorum.

* Ben onurumla yaşamayı, bozkurt gibi durmayı her şeyden önce tutarım. Bizim derdimiz ülkemizden doğru söyleyip, arkada yanlış işler yapanlar ile yol yürümeyi kendime ar sayarım. ‘Kula minnet eylemem rızkı veren Allah’tır’ sözünü dilden değil kalpten söylerim.”

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