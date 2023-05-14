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14 Mayıs 2023
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Zafer Partisi seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 milletvekili oy dağılımı, il il harita seçim sonucu

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Gündem

Türkiye’de genel seçim sonuçlar, Zafer Partisi’ne dair veriler yayınlanmaya başlarken, Sözcü Haber Sitesi’nde Zafer Partisi’ne dair anlık veriler, il il milletvekili oy dağılımı belli olmaya başladı.

ZAFER Partisi Seçim Sonuçları 2023

AK Parti Seçim Sonuçları 2023

CHP Seçim Sonuçları 2023

MHP Seçim Sonuçları 2023

İYİ Parti Seçim Sonuçları 2023

Memleket Partisi Seçim Sonuçları 2023

YSP Seçim Sonuçları 2023

Zafer Partisi hakkında genel bilgiler

Ümit Özdağ liderliğinde Türkiye’de faaliyet gösteren Zafer Partisi, 26 Ağustos 2021 tarihinde kuruldu.

Partinin amblemi, ay yıldız şeklinde tasarlanmış bir meşaleden oluşuyor. Genel merkezi Çankaya, Ankara’da bulunan parti, TBMM’de 1 milletvekili ile temsil ediliyor. Partinin kuruluş dilekçesi, 26 Ağustos 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığına sunuldu.

Zafer Partisi, ülkedeki göçmenlerin kendi ülkelerine geri gönderilmesini savunuyor. Partinin lideri Ümit Özdağ, tarikat ve cemaatlerin bürokrasiden temizlenmesi, mafyanın devlet ve toplum üzerindeki etkisinin ortadan kaldırılması, sürdürülebilir planlı kalkınma ekonomisine geçilmesi, başbakanlık ve bakanlık bürokrasilerinin yeniden yapılandırılması ve parlamenter demokrasiye geçilmesi gibi konularda açıklamalar yaptı..

Zafer Partisi, 2023’te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için ATA İttifakı ile birlikte Sinan Oğan’ı aday gösterdi. Partinin genel başkanı Ümit Özdağ ve genel sekreteri Cezmi Polat’tır.

İlk kez bir genel seçime katılacak olan Zafer Partisi 2023 Milletvekili seçimleri için Ağrı, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Tunceli, Batman ve Iğdır’da milletvekili adayı göstermedi.

Zafer Partisi il il milletvekili adayları listesi

ADANA 1   ABDURRAHMAN BİLİR
ADANA 2   ADEM OCAK
ADANA 3   ÖMER FARUK CERİT
ADANA 4   ŞEREF YORGANCI
ADANA 5   İSMAİL HAKKI ERDOĞMUŞ
ADANA 6   HAKAN KUŞÇU
ADANA 7   FATMA YAĞMUR ŞAHBAZ
ADANA 8   ABDULLAH ÇİFÇİ
ADANA 9   ERCAN AFŞAR
ADANA 10   EMRE GÜLER
ADANA 11   ABDULLAH TANRIKULU
ADANA 12   YARKIN KOÇAR
ADANA 13   GÖKHAN SARIKAYA
ADANA 14   AHMET GÜNGÖR
ADANA 15   TALHA NURİ YILMAZ
ADIYAMAN 1   EROL OK
ADIYAMAN 2   ATAY AKKUŞ
ADIYAMAN 3   AYŞEGÜL ASLAN
ADIYAMAN 4   DERYA BAYRAM
ADIYAMAN 5   ESENGÜL OK
AFYON 1   ELİF KASAP ÖZTÜRK
AFYON 2   ÖZER KAVAK
AFYON 3   HASAN KAPLAN
AFYON 4   İBRAHİM SAMED SEVİM
AFYON 5   EMİR İNER
AFYON 6   AHMET CENK SARIKOÇ
AĞRI 1      
AĞRI 2      
AĞRI 3      
AĞRI 4      
AMASYA 1   MELİH KAHVECİOĞLU
AMASYA 2   SERKAN KUŞÇU
AMASYA 3   MURAT KÖSE
ANKARA-1 1   MEHMET ALİ ŞEHİRLİOĞLU
ANKARA-1 2   ASLAN YAMAN
ANKARA-1 3   SEMİH DİKKATLİ
ANKARA-1 4   ESMAÜL HÜSNA ASLAN
ANKARA-1 5   İSMAİL ÖZGÜR BERKMAN
ANKARA-1 6   ÇINAR COŞKUNSERÇE
ANKARA-1 7   AYKUT AZGUR
ANKARA-1 8   MUSTAFA ŞÜKRÜOĞLU
ANKARA-1 9   GÜÇLÜ EMRE ÖZGÜR
ANKARA-1 10   ADNAN GİRAY ERGÜL
ANKARA-1 11   REMZİYE YAVUZ
ANKARA-1 12   FATMA AHSEN GÜVEN
ANKARA-1 13   EYÜP GÜLER
ANKARA-2 1   SEYİT YÜCEL
ANKARA-2 2   HAYATİ BİCE
ANKARA-2 3   VEDAT ŞAHANER
ANKARA-2 4   MEHMET GÜVEN
ANKARA-2 5   KENAN KERMEN
ANKARA-2 6   EROL KAPLAN
ANKARA-2 7   ZEYNEP GÖKSU
ANKARA-2 8   BURAK DEMİRHAN
ANKARA-2 9   TEVFİK ALPER YORGA
ANKARA-2 10   ŞEREF UYLAŞ
ANKARA-2 11      
ANKARA-3 1   LÜTFÜ ŞAHSUVAROĞLU
ANKARA-3 2   KOÇAK TÜKENMEZ
ANKARA-3 3   HÜSEYİN SOLAK
ANKARA-3 4   MUSTAFA DEMİR
ANKARA-3 5   LATİFE MELTEM SAVAŞ YASANKALE
ANKARA-3 6   SERDAR ÖZVERİ
ANKARA-3 7   BETÜL YENİÇERİ
ANKARA-3 8   KEREM YÜRÜMEZ
ANKARA-3 9   EREN NAHYA
ANKARA-3 10   ŞEYMANUR AKLAN
ANKARA-3 11   EREN KAPLAN
ANKARA-3 12   SÜLEYMAN SELİM KISIRKAYA
ANTALYA 1   KEMAL KARABAĞ
ANTALYA 2   YAŞAR KÖKÇE
ANTALYA 3   VOLKAN YURTMAN
ANTALYA 4   VOLKAN ÇALIŞKAN
ANTALYA 5   TUBA EVLİYAOĞLU
ANTALYA 6   YUSUF İŞLER
ANTALYA 7   EMRAH KURHAN
ANTALYA 8   ORKUN KUTALMIŞ FİLİZ
ANTALYA 9   MUSTAFA CEYLAN
ANTALYA 10   VAHİT TECEL
ANTALYA 11   KEREM DİDİNÇ
ANTALYA 12   BEHÇET DONDURAN
ANTALYA 13   SEFA İŞLEK
ANTALYA 14   SERDAR ALP ÖZTÜRK
ANTALYA 15   NAZMİ ACAN
ANTALYA 16   MELİHA YURTMAN
ANTALYA 17   ALİ SONGÜL
ARTVİN 1   MUHAMMET KÜÇÜK
ARTVİN 2   BAHAR KÜÇÜK
AYDIN 1   SERAY ÜNBAY
AYDIN 2   MUSTAFA BAYRAKTAR
AYDIN 3   KEMAL KAYHAN
AYDIN 4   ECEM SÖYLETEN AKGÜN
AYDIN 5   HÜSEYİN ÖZKAN
AYDIN 6   İBRAHİM ÖZDEMİR
AYDIN 7   TAYSUN SERİN
AYDIN 8   FATİH YETKİN
BALIKESİR 1   SUAT AYDIN
BALIKESİR 2   ÖZLEM BOZKAYA
BALIKESİR 3   NİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN
BALIKESİR 4   HASAN GÜNGÖR
BALIKESİR 5   ZEYNEP ERDEMLİ ÜNSAL
BALIKESİR 6   ÇİLEM GÖKDEMİR
BALIKESİR 7   BARIŞ GAGİT
BALIKESİR 8   MUSTAFA YILMAZ
BALIKESİR 9   HAYDAR ALPCAN DİKİLİ
BİLECİK 1   KEMAL BİGE
BİLECİK 2   ONUR 1
BİNGÖL 1      
BİNGÖL 2      
BİNGÖL 3      
BİTLİS 1      
BİTLİS 2      
BİTLİS 3      
BOLU 1   METİN KARAKAŞ
BOLU 2   CAN GÜLER
BOLU 3   YAVUZ KÜTÜK
BURDUR 1   ERAY ERTÜRK
BURDUR 2   MEHMET SERGEN OKÇULAR
BURDUR 3   MÜCAHİT ENES ŞEN
BURSA-1 1   BAYRAM KAZANCI
BURSA-1 2   MEHMET OKAN ÖZDEMİR
BURSA-1 3   ERTUĞRUL KARA
BURSA-1 4   BEHLÜL ERKİN
BURSA-1 5   AHMET SEVİNÇ
BURSA-1 6   ŞÖHRET FUNDA ŞİMŞEK
BURSA-1 7   AHMET BAYER
BURSA-1 8   ZEYNEP BATMAZ
BURSA-1 9   UĞUR EMİRHAN AYÇİÇEK
BURSA-1 10   HALİL İBRAHİM YAŞAR
BURSA-2 1   CEZMİ POLAT
BURSA-2 2   MAHMUT KARA
BURSA-2 3   ÖZER 1
BURSA-2 4   EMRAH YAŞAR
BURSA-2 5   SEVİNÇ MUHAMMED
BURSA-2 6   TAMER GÜYEN
BURSA-2 7   SEYFEDDİN BUNTÜRK
BURSA-2 8   MERYEM CAN
BURSA-2 9   ALİ NUR ARABULAN
BURSA-2 10   FERİHA YAMAN
ÇANAKKALE 1   HASAN DEMİR
ÇANAKKALE 2   YASİN ÇEVİK
ÇANAKKALE 3   DEMET YENER
ÇANAKKALE 4   MEHMET TAŞKIN
ÇANKIRI 1   TURGUT ÖZKAN
ÇANKIRI 2   OSMAN ÇALIŞKAN
ÇORUM 1   PAŞA BÜYÜKKAYAER
ÇORUM 2   İLHAN ÇATAL
ÇORUM 3   SAİM BALCI
ÇORUM 4   MUHAMMET ALİ ECEVİT
DENİZLİ 1   NEŞET DOĞAN
DENİZLİ 2   HAZAN KIRATİK
DENİZLİ 3   FURKAN TOKMAKÇIOĞLU
DENİZLİ 4   HASAN HÜSEYİN HALASTAR
DENİZLİ 5   OSMAN TERCAN
DENİZLİ 6   MESUT DİNÇ
DENİZLİ 7   SERHAT ÖNAL
DİYARBAKIR 1   HASAN BOZDOĞAN
DİYARBAKIR 2   MEHMET TATAR
DİYARBAKIR 3   MEHMET EMİN ÖKTEN
DİYARBAKIR 4   HAKAN TATAR
DİYARBAKIR 5   DÖNAY ÇAĞDAŞ
DİYARBAKIR 6   ŞEYMA TATAR
DİYARBAKIR 7   COŞKUN KAHVECİ
DİYARBAKIR 8   ALTAY ACAR
DİYARBAKIR 9   HASAN SUPHİ ÜNÜR
DİYARBAKIR 10   ŞAFAK ALP SERTTAŞ
DİYARBAKIR 11   İSHAK AHMEDOĞLU
DİYARBAKIR 12   MUHLİS SELMAN YAZGAN
EDİRNE 1   ÜLFİYE ŞENDAL
EDİRNE 2   ŞENOL ORUÇOĞLU
EDİRNE 3   YURDAL ERMİŞ
EDİRNE 4   İSMAİL ŞEN
ELAZIĞ 1   MUHAMMED ONUR OMRAK
ELAZIĞ 2   SERAP ÖZDEMİR
ELAZIĞ 3   UMAY TATAR
ELAZIĞ 4   MEHMET ÇETİNKAYA
ELAZIĞ 5   KERİM TOKMAK
ERZİNCAN 1   CENGİZ TÜRK
ERZİNCAN 2   SEFA POLAT
ERZURUM 1   FATİH AYGÜN
ERZURUM 2   ABDULHAMİT UZUN
ERZURUM 3   TUBA UYSAL
ERZURUM 4   YAKUP KAYA
ERZURUM 5   MUSTAFA DÖNMEZ
ERZURUM 6   EKREM BUDAK
ESKİŞEHİR 1   ERDİNÇ ÖRENCİK
ESKİŞEHİR 2   SADİ UYAR
ESKİŞEHİR 3   BAHTİYAR YÜRÜK
ESKİŞEHİR 4   ECE OĞUZ
ESKİŞEHİR 5   ŞENOL UZTİMÜR
ESKİŞEHİR 6   MURAT İÇELİ
ANTEP 1   ÜMİT ÖZDAĞ
ANTEP 2   MEHMET PAMUK
ANTEP 3   ALP KAYA
ANTEP 4   ALAİTTİN ÇAKMAK
ANTEP 5   GİZEM BÜŞRA BİLGİÇ
ANTEP 6   ALEV AKDEMİR BEKEM
ANTEP 7   ERMAN EBÇEM
ANTEP 8   ERHAN SUCU
ANTEP 9   RABİA SEÇKİN
ANTEP 10   İBRAHİM AVCI
ANTEP 11   ÖMER BUĞRA BAKIR
ANTEP 12   MURAT KARAKURT
ANTEP 13   EROL TÜRK
ANTEP 14   METİN İNSAL
GİRESUN 1   SEZAİ UZAL
GİRESUN 2   ÇİĞDEM AKSU
GİRESUN 3   ONUR ŞAHİN
GİRESUN 4   MURAT BAYRAK
GÜMÜŞHANE 1   HACI ŞERİF CEYLAN
GÜMÜŞHANE 2   BERKANT DOĞAN
HAKKARİ 1      
HAKKARİ 2      
HAKKARİ 3      
HATAY 1   ERDAL SARIZEYBEK
HATAY 2   SUPHİ YILDIZ
HATAY 3   SONER GÜNÖY
HATAY 4   MİNEHAN AKÇAN
HATAY 5   HAKKI KANMAZ
HATAY 6   AYHAN BEKLER
HATAY 7   SÜLEYMAN SAVAŞIR
HATAY 8   MEHMET FATİH HANOĞLU
HATAY 9   FATİH ŞENGÜL
HATAY 10   MEHMET GÖKHAN TÜRKMENOĞLU
HATAY 11   AYTEN SEMERCİ
ISPARTA 1   ORHAN ERDAL
ISPARTA 2   FARUK BAŞTAN
ISPARTA 3   HÜSEYİN YALÇIN
ISPARTA 4   ÖMÜR EZGİ TAŞKAN
MERSİN 1   MURAT YILDIZ
MERSİN 2   KEMAL MERT
MERSİN 3   AHMET ALACA
MERSİN 4   SALTUK BULUHÇAN ÖZAY
MERSİN 5   ZİYA BATIN ŞENER
MERSİN 6   HASAN DOYDU
MERSİN 7   KAZIM CİHAT KALKAN
MERSİN 8   MEHMET ÖZKANER
MERSİN 9   BÜNYAMİN ÇELİK
MERSİN 10   SİNEM İNCEL
MERSİN 11   EREN VESKE
MERSİN 12   MUSTAFA NEVZAT TAŞDEMİR
MERSİN 13   FAHRİ ŞEN
İSTANBUL-1 1   ALİ DİNÇER ÇOLAK
İSTANBUL-1 2   TUĞRUL KİHTİR
İSTANBUL-1 3   FATİH ÇİNAN
İSTANBUL-1 4   JÜLİDE SARIKAYA KURDOĞLU
İSTANBUL-1 5   DURSUN ATABEK
İSTANBUL-1 6   EMİR KOSİF
İSTANBUL-1 7   MUSTAFA KORAY YÜCEL
İSTANBUL-1 8   SİBEL ZEREN
İSTANBUL-1 9   MEHMET AKİF CENKÇİ
İSTANBUL-1 10   ŞAHİN KAŞDAN
İSTANBUL-1 11   BURAK TOK
İSTANBUL-1 12   EMRE AKSOY
İSTANBUL-1 13   FAİK TUNÇ YALAV
İSTANBUL-1 14   TAYYİBE MERVE ÇAKAR
İSTANBUL-1 15   KADRİ ŞENOL
İSTANBUL-1 16   DOĞAN HAKTAN MANAV
İSTANBUL-1 17   MUHAMMET ŞAMİL ÇALIŞKAN
İSTANBUL-1 18   BÜLENT GÜR
İSTANBUL-1 19   BETÜL AZRA YAŞAR
İSTANBUL-1 20   OĞUZ KAĞAN ÇAKIROĞLU
İSTANBUL-1 21   HANİFE ERHAN
İSTANBUL-1 22   FATİH DÖNGELLİ
İSTANBUL-1 23   OĞUZHAN DİNÇER
İSTANBUL-1 24   HAKAN ÇELEN
İSTANBUL-1 25   TAHİR GÜRSOY
İSTANBUL-1 26   KEMAL AKTAŞ
İSTANBUL-1 27   TURGAY PAPAKÇI
İSTANBUL-1 28   BUĞRA ÇETİNKAYA
İSTANBUL-1 29   MUSTAFA GÜNDOĞDU
İSTANBUL-1 30   OKTAY AKSAKAL
İSTANBUL-1 31   ALİ DANİŞ
İSTANBUL-1 32   ERKAN IŞIK
İSTANBUL-1 33   YILDIRAY ERASLAN
İSTANBUL-1 34   KERİM TOKMAK
İSTANBUL-1 35   ŞAFAK ALP SERTTAŞ
İSTANBUL-2 1   MUSTAFA HAKAN AKŞİT
İSTANBUL-2 2   SEVDAGÜL TUNÇER
İSTANBUL-2 3   SEDAT CEZAYİRLİOĞLU
İSTANBUL-2 4   NEZİH İLTER KARAMAN
İSTANBUL-2 5   TANSU KÜÇÜK
İSTANBUL-2 6   MEVLÜT TEKDEMİR
İSTANBUL-2 7   İSMAİL LAYİÇ
İSTANBUL-2 8   MURAT ERDOĞAN
İSTANBUL-2 9   HAKAN KAYRANCI
İSTANBUL-2 10   IŞIL ÖZTÜRKLER
İSTANBUL-2 11   MURAT ASLANOĞLU
İSTANBUL-2 12   NEZİH ÖZER
İSTANBUL-2 13   ŞAHİN ÇALIK
İSTANBUL-2 14   MEHMET AKİF EROL
İSTANBUL-2 15   ORHUN FATİH ERDAĞI
İSTANBUL-2 16   RIFAT TATAR
İSTANBUL-2 17   ŞULE ÖZARSLAN
İSTANBUL-2 18   SALTUK BUĞRA SARI
İSTANBUL-2 19   BUĞRAHAN DAĞLI
İSTANBUL-2 20   AHMET BURAK GÜLEÇ
İSTANBUL-2 21   LEVENT ASLAN
İSTANBUL-2 22   ADEM ŞİMŞEK
İSTANBUL-2 23   SEDAT CEBECİ
İSTANBUL-2 24   YİĞİT CAN TALAYMAN
İSTANBUL-2 25   BURAK YALÇINYİĞİT
İSTANBUL-2 26   CEVAT KÜÇÜKLÜ
İSTANBUL-2 27   SAADET DOĞAÇ
İSTANBUL-3 1   VECDET ÖZ
İSTANBUL-3 2   YAKUP KAPTAN
İSTANBUL-3 3   UĞUR BATUR
İSTANBUL-3 4   FERUH ÖZKAN
İSTANBUL-3 5   SEDAT TİMUR
İSTANBUL-3 6   KADRİYE KUNDURACI
İSTANBUL-3 7   MURAT EMRE YARDİBİ
İSTANBUL-3 8   ZEHRA ÇATALBAŞ
İSTANBUL-3 9   HASAN ÖZUZUN
İSTANBUL-3 10   KEMAL NOYANLI
İSTANBUL-3 11   ŞEVKİ ÖZEN
İSTANBUL-3 12   ATİLLA YILDIRIM
İSTANBUL-3 13   YUSUF SAVAŞ FIRAT
İSTANBUL-3 14   EREN GÖK
İSTANBUL-3 15   UĞUR IŞIK
İSTANBUL-3 16   ASENA GÜBÜL
İSTANBUL-3 17   ERHAN AVCI
İSTANBUL-3 18   HATİCE BARBAROS KARADAĞ
İSTANBUL-3 19   MUHAMMET KILIÇ ARSLAN
İSTANBUL-3 20   ŞEVVAL ERDEL
İSTANBUL-3 21   MEHMET ONAT ALBAYRAK
İSTANBUL-3 22   CHASAN CHASAN
İSTANBUL-3 23   SADIK KIRMAN
İSTANBUL-3 24   YUSUF JANKAT GÜNDOĞAN
İSTANBUL-3 25   UĞUR TÜRKYILMAZ
İSTANBUL-3 26   AHMET ÇETİN
İSTANBUL-3 27   HANİFE ERHAN
İSTANBUL-3 28   CAN BATUR YILDIRIM
İSTANBUL-3 29   ALTAY ACAR
İSTANBUL-3 30   TAHİR GÜRSOY
İSTANBUL-3 31   ERHAN AVCI
İSTANBUL-3 32   UFKUM ZEYLAN
İSTANBUL-3 33   OSMAN ÇETİNKAYA
İSTANBUL-3 34   FATİH KAYA
İSTANBUL-3 35   NURCAN ALPTEKİN
İSTANBUL-3 36   MUHAMMET ENES CENGİZ
İZMİR-1 1   FİKRET BAYIR
İZMİR-1 2   ADNAN SELVİ
İZMİR-1 3   NECATİ ANIL SENCER
İZMİR-1 4   MURAT ATAR
İZMİR-1 5   HATİCE KIRKIZ
İZMİR-1 6   EGE TUNCA
İZMİR-1 7   BATUHAN BARUT
İZMİR-1 8   CEREN ATAY
İZMİR-1 9   YİĞİT CAN ÜNSAL
İZMİR-1 10   OSMAN BİNİCİ
İZMİR-1 11   BAYRAM BİÇİCİ
İZMİR-1 12   GÜRHAN GÜRLEROĞLU
İZMİR-1 13      
İZMİR-1 14      
İZMİR-2 1   MEHMET KAMİL ERGENEKON
İZMİR-2 2   ZELİHA GÜREL
İZMİR-2 3   UMUT ÖZYURT
İZMİR-2 4   DURMUŞ AYDINLIKOL
İZMİR-2 5   HALİS CENK DOLU
İZMİR-2 6   AHMET ALPER KOBAL
İZMİR-2 7   ÇAĞRI ALTINIŞIK
İZMİR-2 8   SERPİL YAKAN
İZMİR-2 9   ZEKİ ÖNAL
İZMİR-2 10   SAADET DENİZAY ÇAKRAK
İZMİR-2 11   YAĞIZ METİN
İZMİR-2 12   ALPARSLAN TURAN
İZMİR-2 13   ÖZGÜL GÜLDİKEN
İZMİR-2 14   TURHAN GÜRAKSIN
KARS 1      
KARS 2      
KARS 3      
KASTAMONU 1   ÖZCAN BÜYÜKŞEN
KASTAMONU 2   ASLIHAN KOCA
KASTAMONU 3   ARİF EMRE SÜRÜCÜ
KAYSERİ 1   SERAP ALTUNTAŞ
KAYSERİ 2   ŞEVKET MURAT APAYDIN
KAYSERİ 3   İSMAİL TANRIÖVEN
KAYSERİ 4   AHMET EROL
KAYSERİ 5   ABİDİN SAĞDIÇ
KAYSERİ 6   FATMA METİN
KAYSERİ 7   CAN GÜMÜŞ
KAYSERİ 8   FEDAKAR SONYÜREK
KAYSERİ 9   AHMET YİĞİT
KAYSERİ 10   MEHMET FURKAN BOYA
KIRKLARELİ 1   YAVUZ SELİM ULUBAŞ
KIRKLARELİ 2   KAAN OKUMUŞ
KIRKLARELİ 3   MERT ŞAHİN ÜSTÜN
KIRŞEHİR 1   MUSTAFA KILIÇ
KIRŞEHİR 2   TAYFUN SAATÇİ
KOCAELİ 1   ZEKAİ KAHYAOĞLU
KOCAELİ 2   ONUR CAN GÜL
KOCAELİ 3   GÜVEN ÇELİK
KOCAELİ 4   ALPER GÜLEBAŞ
KOCAELİ 5   ALİ YURTTAN
KOCAELİ 6   ÇAĞRI ANDAÇ
KOCAELİ 7   ERAY SALİH EREN
KOCAELİ 8   ALAATTİN KÜRŞAT DEREBAŞ
KOCAELİ 9   UFUKHAN ASLAN
KOCAELİ 10   EMİN KAHRAMAN YAŞAR
KOCAELİ 11   RECEP MERT
KOCAELİ 12   TURAN SÖNMEZ
KOCAELİ 13   İSHAK AHMEDOĞLU
KOCAELİ 14   MUHLİS SELMAN YAZGAN
KONYA 1   MEHMET ALAGÖZ
KONYA 2   MEHMET ŞEN
KONYA 3   ÖMER FARUK ERDOĞAN
KONYA 4   SONGÜL ÇETİN
KONYA 5   HAKAN DÜLGER
KONYA 6   REMZİ ARI
KONYA 7   İSMAİL ÖZAVCI
KONYA 8   ADEM AK
KONYA 9   KÜBRA KOÇAK
KONYA 10   AHMET YETKİN
KONYA 11   MEHMET TURAN GENÇ
KONYA 12   İSA GÜNAL
KONYA 13   MİRAÇ MUSA AKAY
KONYA 14   ŞAHİN GÜNKAYA
KONYA 15   ÜMİT CAN DEMİRCİ
KÜTAHYA 1   ŞİNASİ ATAY
KÜTAHYA 2   AHMET UFUK TÜRKİŞ
KÜTAHYA 3   ALİ CAN DAYLAN
KÜTAHYA 4   HAMDİ UĞUR BEŞE
KÜTAHYA 5   BURAK ORKUN ARAT
MALATYA 1   TURGUT ŞAHİN
MALATYA 2   GAMZE YILDIRIM
MALATYA 3   ESEN ÇEKMEGELİ
MALATYA 4   ALTAY KORHAN AKÇİL
MALATYA 5   ŞAHİN YILDIRIM
MALATYA 6   NESİM AYAZ
MANİSA 1   MEVLÜT ÖZER
MANİSA 2   MEHMET ANIL KORKMAZ
MANİSA 3   ELMAS AKAY
MANİSA 4   ENDER SOLHAN
MANİSA 5   HAKAN AKSÜT
MANİSA 6   ALPEREN TERZİOĞLU
MANİSA 7   DOĞUKAN DÖNMEZ
MANİSA 8   SELÇUK ŞENSÖZ
MANİSA 9   KADİRHAN ÖZTİNOĞLU
MANİSA 10   OSMAN KILIÇ
MARAŞ 1   ALPARSLAN KENGER
MARAŞ 2   UFUK DOĞAN
MARAŞ 3   OSMAN DOĞAN BASTIRMACI
MARAŞ 4   KAMBER HARMANKAYA
MARAŞ 5   SELVİ ÖZTÜRK
MARAŞ 6   HÜSEYİN ÇOLAK
MARAŞ 7   YUNUS EMRE KURT
MARAŞ 8   YÜKSEL BAĞCIOĞLU
MARDİN 1   FATİH KAYA
MARDİN 2   HALİL GÜNDOĞDU
MARDİN 3   MURAT ORAL
MARDİN 4   TANER GÜNDOĞDU
MARDİN 5   GÖKHAN GÜNDOĞDU
MARDİN 6   HULUSİ ALKAYA
MUĞLA 1   ÜNAL YİĞİT
MUĞLA 2   ÖNDER AKSOY
MUĞLA 3   AYBİKE ECE TAŞOVA
MUĞLA 4   CEM AYBER
MUĞLA 5   MEHMET ÖZDEMİR
MUĞLA 6   MÜJGAN DİKMEN
MUĞLA 7   OĞUZHAN ORDUKAN
MUŞ 1      
MUŞ 2      
MUŞ 3      
NEVŞEHİR 1   BURAK AŞIKOĞLU
NEVŞEHİR 2   MENDERES BAYRAM
NEVŞEHİR 3   CEREN GÜRKAN
NİĞDE 1   MUSTAFA CEYLAN
NİĞDE 2   AZİZ DOĞAN
NİĞDE 3   KÜRŞAT AKKAYA
ORDU 1   YENER TURHAN
ORDU 2   HÜSEYİN YALÇINTAŞ
ORDU 3   İBRAHİM YANIK
ORDU 4   ÖZNUR GENÇ ERDEN
ORDU 5   LEVENT ŞABAN BAŞKAYA
ORDU 6   MEHMET KAHRAMAN
RİZE 1   GÖKHAN AKYILDIZ
RİZE 2   DAVUT YAZICI
RİZE 3   YUSUF SARI
SAKARYA 1   CİHAN KOLİP
SAKARYA 2   SALİH SUPHİ GÜNEY
SAKARYA 3   MUHAMMET
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