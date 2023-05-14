Zafer Partisi seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 milletvekili oy dağılımı, il il harita seçim sonucu

Türkiye’de genel seçim sonuçlar, Zafer Partisi’ne dair veriler yayınlanmaya başlarken, Sözcü Haber Sitesi’nde Zafer Partisi’ne dair anlık veriler, il il milletvekili oy dağılımı belli olmaya başladı.
ZAFER Partisi Seçim Sonuçları 2023
AK Parti Seçim Sonuçları 2023
CHP Seçim Sonuçları 2023
MHP Seçim Sonuçları 2023
İYİ Parti Seçim Sonuçları 2023
Memleket Partisi Seçim Sonuçları 2023
YSP Seçim Sonuçları 2023
Zafer Partisi hakkında genel bilgiler
Ümit Özdağ liderliğinde Türkiye’de faaliyet gösteren Zafer Partisi, 26 Ağustos 2021 tarihinde kuruldu.
Partinin amblemi, ay yıldız şeklinde tasarlanmış bir meşaleden oluşuyor. Genel merkezi Çankaya, Ankara’da bulunan parti, TBMM’de 1 milletvekili ile temsil ediliyor. Partinin kuruluş dilekçesi, 26 Ağustos 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığına sunuldu.
Zafer Partisi, ülkedeki göçmenlerin kendi ülkelerine geri gönderilmesini savunuyor. Partinin lideri Ümit Özdağ, tarikat ve cemaatlerin bürokrasiden temizlenmesi, mafyanın devlet ve toplum üzerindeki etkisinin ortadan kaldırılması, sürdürülebilir planlı kalkınma ekonomisine geçilmesi, başbakanlık ve bakanlık bürokrasilerinin yeniden yapılandırılması ve parlamenter demokrasiye geçilmesi gibi konularda açıklamalar yaptı..
Zafer Partisi, 2023’te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için ATA İttifakı ile birlikte Sinan Oğan’ı aday gösterdi. Partinin genel başkanı Ümit Özdağ ve genel sekreteri Cezmi Polat’tır.
İlk kez bir genel seçime katılacak olan Zafer Partisi 2023 Milletvekili seçimleri için Ağrı, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Tunceli, Batman ve Iğdır’da milletvekili adayı göstermedi.
Zafer Partisi il il milletvekili adayları listesi
|ADANA
|1
|ABDURRAHMAN
|BİLİR
|ADANA
|2
|ADEM
|OCAK
|ADANA
|3
|ÖMER FARUK
|CERİT
|ADANA
|4
|ŞEREF
|YORGANCI
|ADANA
|5
|İSMAİL HAKKI
|ERDOĞMUŞ
|ADANA
|6
|HAKAN
|KUŞÇU
|ADANA
|7
|FATMA YAĞMUR
|ŞAHBAZ
|ADANA
|8
|ABDULLAH
|ÇİFÇİ
|ADANA
|9
|ERCAN
|AFŞAR
|ADANA
|10
|EMRE
|GÜLER
|ADANA
|11
|ABDULLAH
|TANRIKULU
|ADANA
|12
|YARKIN
|KOÇAR
|ADANA
|13
|GÖKHAN
|SARIKAYA
|ADANA
|14
|AHMET
|GÜNGÖR
|ADANA
|15
|TALHA NURİ
|YILMAZ
|ADIYAMAN
|1
|EROL
|OK
|ADIYAMAN
|2
|ATAY
|AKKUŞ
|ADIYAMAN
|3
|AYŞEGÜL
|ASLAN
|ADIYAMAN
|4
|DERYA
|BAYRAM
|ADIYAMAN
|5
|ESENGÜL
|OK
|AFYON
|1
|ELİF
|KASAP ÖZTÜRK
|AFYON
|2
|ÖZER
|KAVAK
|AFYON
|3
|HASAN
|KAPLAN
|AFYON
|4
|İBRAHİM SAMED
|SEVİM
|AFYON
|5
|EMİR
|İNER
|AFYON
|6
|AHMET CENK
|SARIKOÇ
|AĞRI
|1
|AĞRI
|2
|AĞRI
|3
|AĞRI
|4
|AMASYA
|1
|MELİH
|KAHVECİOĞLU
|AMASYA
|2
|SERKAN
|KUŞÇU
|AMASYA
|3
|MURAT
|KÖSE
|ANKARA-1
|1
|MEHMET ALİ
|ŞEHİRLİOĞLU
|ANKARA-1
|2
|ASLAN
|YAMAN
|ANKARA-1
|3
|SEMİH
|DİKKATLİ
|ANKARA-1
|4
|ESMAÜL HÜSNA
|ASLAN
|ANKARA-1
|5
|İSMAİL ÖZGÜR
|BERKMAN
|ANKARA-1
|6
|ÇINAR
|COŞKUNSERÇE
|ANKARA-1
|7
|AYKUT
|AZGUR
|ANKARA-1
|8
|MUSTAFA
|ŞÜKRÜOĞLU
|ANKARA-1
|9
|GÜÇLÜ EMRE
|ÖZGÜR
|ANKARA-1
|10
|ADNAN GİRAY
|ERGÜL
|ANKARA-1
|11
|REMZİYE
|YAVUZ
|ANKARA-1
|12
|FATMA AHSEN
|GÜVEN
|ANKARA-1
|13
|EYÜP
|GÜLER
|ANKARA-2
|1
|SEYİT
|YÜCEL
|ANKARA-2
|2
|HAYATİ
|BİCE
|ANKARA-2
|3
|VEDAT
|ŞAHANER
|ANKARA-2
|4
|MEHMET
|GÜVEN
|ANKARA-2
|5
|KENAN
|KERMEN
|ANKARA-2
|6
|EROL
|KAPLAN
|ANKARA-2
|7
|ZEYNEP
|GÖKSU
|ANKARA-2
|8
|BURAK
|DEMİRHAN
|ANKARA-2
|9
|TEVFİK ALPER
|YORGA
|ANKARA-2
|10
|ŞEREF
|UYLAŞ
|ANKARA-2
|11
|ANKARA-3
|1
|LÜTFÜ
|ŞAHSUVAROĞLU
|ANKARA-3
|2
|KOÇAK
|TÜKENMEZ
|ANKARA-3
|3
|HÜSEYİN
|SOLAK
|ANKARA-3
|4
|MUSTAFA
|DEMİR
|ANKARA-3
|5
|LATİFE MELTEM
|SAVAŞ YASANKALE
|ANKARA-3
|6
|SERDAR
|ÖZVERİ
|ANKARA-3
|7
|BETÜL
|YENİÇERİ
|ANKARA-3
|8
|KEREM
|YÜRÜMEZ
|ANKARA-3
|9
|EREN
|NAHYA
|ANKARA-3
|10
|ŞEYMANUR
|AKLAN
|ANKARA-3
|11
|EREN
|KAPLAN
|ANKARA-3
|12
|SÜLEYMAN SELİM
|KISIRKAYA
|ANTALYA
|1
|KEMAL
|KARABAĞ
|ANTALYA
|2
|YAŞAR
|KÖKÇE
|ANTALYA
|3
|VOLKAN
|YURTMAN
|ANTALYA
|4
|VOLKAN
|ÇALIŞKAN
|ANTALYA
|5
|TUBA
|EVLİYAOĞLU
|ANTALYA
|6
|YUSUF
|İŞLER
|ANTALYA
|7
|EMRAH
|KURHAN
|ANTALYA
|8
|ORKUN KUTALMIŞ
|FİLİZ
|ANTALYA
|9
|MUSTAFA
|CEYLAN
|ANTALYA
|10
|VAHİT
|TECEL
|ANTALYA
|11
|KEREM
|DİDİNÇ
|ANTALYA
|12
|BEHÇET
|DONDURAN
|ANTALYA
|13
|SEFA
|İŞLEK
|ANTALYA
|14
|SERDAR ALP
|ÖZTÜRK
|ANTALYA
|15
|NAZMİ
|ACAN
|ANTALYA
|16
|MELİHA
|YURTMAN
|ANTALYA
|17
|ALİ
|SONGÜL
|ARTVİN
|1
|MUHAMMET
|KÜÇÜK
|ARTVİN
|2
|BAHAR
|KÜÇÜK
|AYDIN
|1
|SERAY
|ÜNBAY
|AYDIN
|2
|MUSTAFA
|BAYRAKTAR
|AYDIN
|3
|KEMAL
|KAYHAN
|AYDIN
|4
|ECEM
|SÖYLETEN AKGÜN
|AYDIN
|5
|HÜSEYİN
|ÖZKAN
|AYDIN
|6
|İBRAHİM
|ÖZDEMİR
|AYDIN
|7
|TAYSUN
|SERİN
|AYDIN
|8
|FATİH
|YETKİN
|BALIKESİR
|1
|SUAT
|AYDIN
|BALIKESİR
|2
|ÖZLEM
|BOZKAYA
|BALIKESİR
|3
|NİLGÜN
|SADIKOĞLU DANIŞMAN
|BALIKESİR
|4
|HASAN
|GÜNGÖR
|BALIKESİR
|5
|ZEYNEP
|ERDEMLİ ÜNSAL
|BALIKESİR
|6
|ÇİLEM
|GÖKDEMİR
|BALIKESİR
|7
|BARIŞ
|GAGİT
|BALIKESİR
|8
|MUSTAFA
|YILMAZ
|BALIKESİR
|9
|HAYDAR ALPCAN
|DİKİLİ
|BİLECİK
|1
|KEMAL
|BİGE
|BİLECİK
|2
|ONUR
|1
|BİNGÖL
|1
|BİNGÖL
|2
|BİNGÖL
|3
|BİTLİS
|1
|BİTLİS
|2
|BİTLİS
|3
|BOLU
|1
|METİN
|KARAKAŞ
|BOLU
|2
|CAN
|GÜLER
|BOLU
|3
|YAVUZ
|KÜTÜK
|BURDUR
|1
|ERAY
|ERTÜRK
|BURDUR
|2
|MEHMET SERGEN
|OKÇULAR
|BURDUR
|3
|MÜCAHİT ENES
|ŞEN
|BURSA-1
|1
|BAYRAM
|KAZANCI
|BURSA-1
|2
|MEHMET OKAN
|ÖZDEMİR
|BURSA-1
|3
|ERTUĞRUL
|KARA
|BURSA-1
|4
|BEHLÜL
|ERKİN
|BURSA-1
|5
|AHMET
|SEVİNÇ
|BURSA-1
|6
|ŞÖHRET FUNDA
|ŞİMŞEK
|BURSA-1
|7
|AHMET
|BAYER
|BURSA-1
|8
|ZEYNEP
|BATMAZ
|BURSA-1
|9
|UĞUR EMİRHAN
|AYÇİÇEK
|BURSA-1
|10
|HALİL İBRAHİM
|YAŞAR
|BURSA-2
|1
|CEZMİ
|POLAT
|BURSA-2
|2
|MAHMUT
|KARA
|BURSA-2
|3
|ÖZER
|1
|BURSA-2
|4
|EMRAH
|YAŞAR
|BURSA-2
|5
|SEVİNÇ
|MUHAMMED
|BURSA-2
|6
|TAMER
|GÜYEN
|BURSA-2
|7
|SEYFEDDİN
|BUNTÜRK
|BURSA-2
|8
|MERYEM
|CAN
|BURSA-2
|9
|ALİ NUR
|ARABULAN
|BURSA-2
|10
|FERİHA
|YAMAN
|ÇANAKKALE
|1
|HASAN
|DEMİR
|ÇANAKKALE
|2
|YASİN
|ÇEVİK
|ÇANAKKALE
|3
|DEMET
|YENER
|ÇANAKKALE
|4
|MEHMET
|TAŞKIN
|ÇANKIRI
|1
|TURGUT
|ÖZKAN
|ÇANKIRI
|2
|OSMAN
|ÇALIŞKAN
|ÇORUM
|1
|PAŞA
|BÜYÜKKAYAER
|ÇORUM
|2
|İLHAN
|ÇATAL
|ÇORUM
|3
|SAİM
|BALCI
|ÇORUM
|4
|MUHAMMET ALİ
|ECEVİT
|DENİZLİ
|1
|NEŞET
|DOĞAN
|DENİZLİ
|2
|HAZAN
|KIRATİK
|DENİZLİ
|3
|FURKAN
|TOKMAKÇIOĞLU
|DENİZLİ
|4
|HASAN HÜSEYİN
|HALASTAR
|DENİZLİ
|5
|OSMAN
|TERCAN
|DENİZLİ
|6
|MESUT
|DİNÇ
|DENİZLİ
|7
|SERHAT
|ÖNAL
|DİYARBAKIR
|1
|HASAN
|BOZDOĞAN
|DİYARBAKIR
|2
|MEHMET
|TATAR
|DİYARBAKIR
|3
|MEHMET EMİN
|ÖKTEN
|DİYARBAKIR
|4
|HAKAN
|TATAR
|DİYARBAKIR
|5
|DÖNAY
|ÇAĞDAŞ
|DİYARBAKIR
|6
|ŞEYMA
|TATAR
|DİYARBAKIR
|7
|COŞKUN
|KAHVECİ
|DİYARBAKIR
|8
|ALTAY
|ACAR
|DİYARBAKIR
|9
|HASAN SUPHİ
|ÜNÜR
|DİYARBAKIR
|10
|ŞAFAK ALP
|SERTTAŞ
|DİYARBAKIR
|11
|İSHAK
|AHMEDOĞLU
|DİYARBAKIR
|12
|MUHLİS SELMAN
|YAZGAN
|EDİRNE
|1
|ÜLFİYE
|ŞENDAL
|EDİRNE
|2
|ŞENOL
|ORUÇOĞLU
|EDİRNE
|3
|YURDAL
|ERMİŞ
|EDİRNE
|4
|İSMAİL
|ŞEN
|ELAZIĞ
|1
|MUHAMMED ONUR
|OMRAK
|ELAZIĞ
|2
|SERAP
|ÖZDEMİR
|ELAZIĞ
|3
|UMAY
|TATAR
|ELAZIĞ
|4
|MEHMET
|ÇETİNKAYA
|ELAZIĞ
|5
|KERİM
|TOKMAK
|ERZİNCAN
|1
|CENGİZ
|TÜRK
|ERZİNCAN
|2
|SEFA
|POLAT
|ERZURUM
|1
|FATİH
|AYGÜN
|ERZURUM
|2
|ABDULHAMİT
|UZUN
|ERZURUM
|3
|TUBA
|UYSAL
|ERZURUM
|4
|YAKUP
|KAYA
|ERZURUM
|5
|MUSTAFA
|DÖNMEZ
|ERZURUM
|6
|EKREM
|BUDAK
|ESKİŞEHİR
|1
|ERDİNÇ
|ÖRENCİK
|ESKİŞEHİR
|2
|SADİ
|UYAR
|ESKİŞEHİR
|3
|BAHTİYAR
|YÜRÜK
|ESKİŞEHİR
|4
|ECE
|OĞUZ
|ESKİŞEHİR
|5
|ŞENOL
|UZTİMÜR
|ESKİŞEHİR
|6
|MURAT
|İÇELİ
|ANTEP
|1
|ÜMİT
|ÖZDAĞ
|ANTEP
|2
|MEHMET
|PAMUK
|ANTEP
|3
|ALP
|KAYA
|ANTEP
|4
|ALAİTTİN
|ÇAKMAK
|ANTEP
|5
|GİZEM BÜŞRA
|BİLGİÇ
|ANTEP
|6
|ALEV AKDEMİR
|BEKEM
|ANTEP
|7
|ERMAN
|EBÇEM
|ANTEP
|8
|ERHAN
|SUCU
|ANTEP
|9
|RABİA
|SEÇKİN
|ANTEP
|10
|İBRAHİM
|AVCI
|ANTEP
|11
|ÖMER BUĞRA
|BAKIR
|ANTEP
|12
|MURAT
|KARAKURT
|ANTEP
|13
|EROL
|TÜRK
|ANTEP
|14
|METİN
|İNSAL
|GİRESUN
|1
|SEZAİ
|UZAL
|GİRESUN
|2
|ÇİĞDEM
|AKSU
|GİRESUN
|3
|ONUR
|ŞAHİN
|GİRESUN
|4
|MURAT
|BAYRAK
|GÜMÜŞHANE
|1
|HACI ŞERİF
|CEYLAN
|GÜMÜŞHANE
|2
|BERKANT
|DOĞAN
|HAKKARİ
|1
|HAKKARİ
|2
|HAKKARİ
|3
|HATAY
|1
|ERDAL
|SARIZEYBEK
|HATAY
|2
|SUPHİ
|YILDIZ
|HATAY
|3
|SONER
|GÜNÖY
|HATAY
|4
|MİNEHAN
|AKÇAN
|HATAY
|5
|HAKKI
|KANMAZ
|HATAY
|6
|AYHAN
|BEKLER
|HATAY
|7
|SÜLEYMAN
|SAVAŞIR
|HATAY
|8
|MEHMET FATİH
|HANOĞLU
|HATAY
|9
|FATİH
|ŞENGÜL
|HATAY
|10
|MEHMET GÖKHAN
|TÜRKMENOĞLU
|HATAY
|11
|AYTEN
|SEMERCİ
|ISPARTA
|1
|ORHAN
|ERDAL
|ISPARTA
|2
|FARUK
|BAŞTAN
|ISPARTA
|3
|HÜSEYİN
|YALÇIN
|ISPARTA
|4
|ÖMÜR EZGİ
|TAŞKAN
|MERSİN
|1
|MURAT
|YILDIZ
|MERSİN
|2
|KEMAL
|MERT
|MERSİN
|3
|AHMET
|ALACA
|MERSİN
|4
|SALTUK BULUHÇAN
|ÖZAY
|MERSİN
|5
|ZİYA BATIN
|ŞENER
|MERSİN
|6
|HASAN
|DOYDU
|MERSİN
|7
|KAZIM CİHAT
|KALKAN
|MERSİN
|8
|MEHMET
|ÖZKANER
|MERSİN
|9
|BÜNYAMİN
|ÇELİK
|MERSİN
|10
|SİNEM
|İNCEL
|MERSİN
|11
|EREN
|VESKE
|MERSİN
|12
|MUSTAFA NEVZAT
|TAŞDEMİR
|MERSİN
|13
|FAHRİ
|ŞEN
|İSTANBUL-1
|1
|ALİ DİNÇER
|ÇOLAK
|İSTANBUL-1
|2
|TUĞRUL
|KİHTİR
|İSTANBUL-1
|3
|FATİH
|ÇİNAN
|İSTANBUL-1
|4
|JÜLİDE
|SARIKAYA KURDOĞLU
|İSTANBUL-1
|5
|DURSUN
|ATABEK
|İSTANBUL-1
|6
|EMİR
|KOSİF
|İSTANBUL-1
|7
|MUSTAFA KORAY
|YÜCEL
|İSTANBUL-1
|8
|SİBEL
|ZEREN
|İSTANBUL-1
|9
|MEHMET AKİF
|CENKÇİ
|İSTANBUL-1
|10
|ŞAHİN
|KAŞDAN
|İSTANBUL-1
|11
|BURAK
|TOK
|İSTANBUL-1
|12
|EMRE
|AKSOY
|İSTANBUL-1
|13
|FAİK TUNÇ
|YALAV
|İSTANBUL-1
|14
|TAYYİBE MERVE
|ÇAKAR
|İSTANBUL-1
|15
|KADRİ
|ŞENOL
|İSTANBUL-1
|16
|DOĞAN HAKTAN
|MANAV
|İSTANBUL-1
|17
|MUHAMMET ŞAMİL
|ÇALIŞKAN
|İSTANBUL-1
|18
|BÜLENT
|GÜR
|İSTANBUL-1
|19
|BETÜL AZRA
|YAŞAR
|İSTANBUL-1
|20
|OĞUZ KAĞAN
|ÇAKIROĞLU
|İSTANBUL-1
|21
|HANİFE
|ERHAN
|İSTANBUL-1
|22
|FATİH
|DÖNGELLİ
|İSTANBUL-1
|23
|OĞUZHAN
|DİNÇER
|İSTANBUL-1
|24
|HAKAN
|ÇELEN
|İSTANBUL-1
|25
|TAHİR
|GÜRSOY
|İSTANBUL-1
|26
|KEMAL
|AKTAŞ
|İSTANBUL-1
|27
|TURGAY
|PAPAKÇI
|İSTANBUL-1
|28
|BUĞRA
|ÇETİNKAYA
|İSTANBUL-1
|29
|MUSTAFA
|GÜNDOĞDU
|İSTANBUL-1
|30
|OKTAY
|AKSAKAL
|İSTANBUL-1
|31
|ALİ
|DANİŞ
|İSTANBUL-1
|32
|ERKAN
|IŞIK
|İSTANBUL-1
|33
|YILDIRAY
|ERASLAN
|İSTANBUL-1
|34
|KERİM
|TOKMAK
|İSTANBUL-1
|35
|ŞAFAK ALP
|SERTTAŞ
|İSTANBUL-2
|1
|MUSTAFA HAKAN
|AKŞİT
|İSTANBUL-2
|2
|SEVDAGÜL
|TUNÇER
|İSTANBUL-2
|3
|SEDAT
|CEZAYİRLİOĞLU
|İSTANBUL-2
|4
|NEZİH İLTER
|KARAMAN
|İSTANBUL-2
|5
|TANSU
|KÜÇÜK
|İSTANBUL-2
|6
|MEVLÜT
|TEKDEMİR
|İSTANBUL-2
|7
|İSMAİL
|LAYİÇ
|İSTANBUL-2
|8
|MURAT
|ERDOĞAN
|İSTANBUL-2
|9
|HAKAN
|KAYRANCI
|İSTANBUL-2
|10
|IŞIL
|ÖZTÜRKLER
|İSTANBUL-2
|11
|MURAT
|ASLANOĞLU
|İSTANBUL-2
|12
|NEZİH
|ÖZER
|İSTANBUL-2
|13
|ŞAHİN
|ÇALIK
|İSTANBUL-2
|14
|MEHMET AKİF
|EROL
|İSTANBUL-2
|15
|ORHUN FATİH
|ERDAĞI
|İSTANBUL-2
|16
|RIFAT
|TATAR
|İSTANBUL-2
|17
|ŞULE
|ÖZARSLAN
|İSTANBUL-2
|18
|SALTUK BUĞRA
|SARI
|İSTANBUL-2
|19
|BUĞRAHAN
|DAĞLI
|İSTANBUL-2
|20
|AHMET BURAK
|GÜLEÇ
|İSTANBUL-2
|21
|LEVENT
|ASLAN
|İSTANBUL-2
|22
|ADEM
|ŞİMŞEK
|İSTANBUL-2
|23
|SEDAT
|CEBECİ
|İSTANBUL-2
|24
|YİĞİT CAN
|TALAYMAN
|İSTANBUL-2
|25
|BURAK
|YALÇINYİĞİT
|İSTANBUL-2
|26
|CEVAT
|KÜÇÜKLÜ
|İSTANBUL-2
|27
|SAADET
|DOĞAÇ
|İSTANBUL-3
|1
|VECDET
|ÖZ
|İSTANBUL-3
|2
|YAKUP
|KAPTAN
|İSTANBUL-3
|3
|UĞUR
|BATUR
|İSTANBUL-3
|4
|FERUH
|ÖZKAN
|İSTANBUL-3
|5
|SEDAT
|TİMUR
|İSTANBUL-3
|6
|KADRİYE
|KUNDURACI
|İSTANBUL-3
|7
|MURAT EMRE
|YARDİBİ
|İSTANBUL-3
|8
|ZEHRA
|ÇATALBAŞ
|İSTANBUL-3
|9
|HASAN
|ÖZUZUN
|İSTANBUL-3
|10
|KEMAL
|NOYANLI
|İSTANBUL-3
|11
|ŞEVKİ
|ÖZEN
|İSTANBUL-3
|12
|ATİLLA
|YILDIRIM
|İSTANBUL-3
|13
|YUSUF SAVAŞ
|FIRAT
|İSTANBUL-3
|14
|EREN
|GÖK
|İSTANBUL-3
|15
|UĞUR
|IŞIK
|İSTANBUL-3
|16
|ASENA
|GÜBÜL
|İSTANBUL-3
|17
|ERHAN
|AVCI
|İSTANBUL-3
|18
|HATİCE
|BARBAROS KARADAĞ
|İSTANBUL-3
|19
|MUHAMMET KILIÇ
|ARSLAN
|İSTANBUL-3
|20
|ŞEVVAL
|ERDEL
|İSTANBUL-3
|21
|MEHMET ONAT
|ALBAYRAK
|İSTANBUL-3
|22
|CHASAN
|CHASAN
|İSTANBUL-3
|23
|SADIK
|KIRMAN
|İSTANBUL-3
|24
|YUSUF JANKAT
|GÜNDOĞAN
|İSTANBUL-3
|25
|UĞUR
|TÜRKYILMAZ
|İSTANBUL-3
|26
|AHMET
|ÇETİN
|İSTANBUL-3
|27
|HANİFE
|ERHAN
|İSTANBUL-3
|28
|CAN BATUR
|YILDIRIM
|İSTANBUL-3
|29
|ALTAY
|ACAR
|İSTANBUL-3
|30
|TAHİR
|GÜRSOY
|İSTANBUL-3
|31
|ERHAN
|AVCI
|İSTANBUL-3
|32
|UFKUM
|ZEYLAN
|İSTANBUL-3
|33
|OSMAN
|ÇETİNKAYA
|İSTANBUL-3
|34
|FATİH
|KAYA
|İSTANBUL-3
|35
|NURCAN
|ALPTEKİN
|İSTANBUL-3
|36
|MUHAMMET ENES
|CENGİZ
|İZMİR-1
|1
|FİKRET
|BAYIR
|İZMİR-1
|2
|ADNAN
|SELVİ
|İZMİR-1
|3
|NECATİ ANIL
|SENCER
|İZMİR-1
|4
|MURAT
|ATAR
|İZMİR-1
|5
|HATİCE
|KIRKIZ
|İZMİR-1
|6
|EGE
|TUNCA
|İZMİR-1
|7
|BATUHAN
|BARUT
|İZMİR-1
|8
|CEREN
|ATAY
|İZMİR-1
|9
|YİĞİT CAN
|ÜNSAL
|İZMİR-1
|10
|OSMAN
|BİNİCİ
|İZMİR-1
|11
|BAYRAM
|BİÇİCİ
|İZMİR-1
|12
|GÜRHAN
|GÜRLEROĞLU
|İZMİR-1
|13
|İZMİR-1
|14
|İZMİR-2
|1
|MEHMET KAMİL
|ERGENEKON
|İZMİR-2
|2
|ZELİHA
|GÜREL
|İZMİR-2
|3
|UMUT
|ÖZYURT
|İZMİR-2
|4
|DURMUŞ
|AYDINLIKOL
|İZMİR-2
|5
|HALİS CENK
|DOLU
|İZMİR-2
|6
|AHMET ALPER
|KOBAL
|İZMİR-2
|7
|ÇAĞRI
|ALTINIŞIK
|İZMİR-2
|8
|SERPİL
|YAKAN
|İZMİR-2
|9
|ZEKİ
|ÖNAL
|İZMİR-2
|10
|SAADET DENİZAY
|ÇAKRAK
|İZMİR-2
|11
|YAĞIZ
|METİN
|İZMİR-2
|12
|ALPARSLAN
|TURAN
|İZMİR-2
|13
|ÖZGÜL
|GÜLDİKEN
|İZMİR-2
|14
|TURHAN
|GÜRAKSIN
|KARS
|1
|KARS
|2
|KARS
|3
|KASTAMONU
|1
|ÖZCAN
|BÜYÜKŞEN
|KASTAMONU
|2
|ASLIHAN
|KOCA
|KASTAMONU
|3
|ARİF EMRE
|SÜRÜCÜ
|KAYSERİ
|1
|SERAP
|ALTUNTAŞ
|KAYSERİ
|2
|ŞEVKET MURAT
|APAYDIN
|KAYSERİ
|3
|İSMAİL
|TANRIÖVEN
|KAYSERİ
|4
|AHMET
|EROL
|KAYSERİ
|5
|ABİDİN
|SAĞDIÇ
|KAYSERİ
|6
|FATMA
|METİN
|KAYSERİ
|7
|CAN
|GÜMÜŞ
|KAYSERİ
|8
|FEDAKAR
|SONYÜREK
|KAYSERİ
|9
|AHMET
|YİĞİT
|KAYSERİ
|10
|MEHMET FURKAN
|BOYA
|KIRKLARELİ
|1
|YAVUZ SELİM
|ULUBAŞ
|KIRKLARELİ
|2
|KAAN
|OKUMUŞ
|KIRKLARELİ
|3
|MERT ŞAHİN
|ÜSTÜN
|KIRŞEHİR
|1
|MUSTAFA
|KILIÇ
|KIRŞEHİR
|2
|TAYFUN
|SAATÇİ
|KOCAELİ
|1
|ZEKAİ
|KAHYAOĞLU
|KOCAELİ
|2
|ONUR CAN
|GÜL
|KOCAELİ
|3
|GÜVEN
|ÇELİK
|KOCAELİ
|4
|ALPER
|GÜLEBAŞ
|KOCAELİ
|5
|ALİ
|YURTTAN
|KOCAELİ
|6
|ÇAĞRI
|ANDAÇ
|KOCAELİ
|7
|ERAY SALİH
|EREN
|KOCAELİ
|8
|ALAATTİN KÜRŞAT
|DEREBAŞ
|KOCAELİ
|9
|UFUKHAN
|ASLAN
|KOCAELİ
|10
|EMİN KAHRAMAN
|YAŞAR
|KOCAELİ
|11
|RECEP
|MERT
|KOCAELİ
|12
|TURAN
|SÖNMEZ
|KOCAELİ
|13
|İSHAK
|AHMEDOĞLU
|KOCAELİ
|14
|MUHLİS SELMAN
|YAZGAN
|KONYA
|1
|MEHMET
|ALAGÖZ
|KONYA
|2
|MEHMET
|ŞEN
|KONYA
|3
|ÖMER FARUK
|ERDOĞAN
|KONYA
|4
|SONGÜL
|ÇETİN
|KONYA
|5
|HAKAN
|DÜLGER
|KONYA
|6
|REMZİ
|ARI
|KONYA
|7
|İSMAİL
|ÖZAVCI
|KONYA
|8
|ADEM
|AK
|KONYA
|9
|KÜBRA
|KOÇAK
|KONYA
|10
|AHMET
|YETKİN
|KONYA
|11
|MEHMET TURAN
|GENÇ
|KONYA
|12
|İSA
|GÜNAL
|KONYA
|13
|MİRAÇ MUSA
|AKAY
|KONYA
|14
|ŞAHİN
|GÜNKAYA
|KONYA
|15
|ÜMİT CAN
|DEMİRCİ
|KÜTAHYA
|1
|ŞİNASİ
|ATAY
|KÜTAHYA
|2
|AHMET UFUK
|TÜRKİŞ
|KÜTAHYA
|3
|ALİ CAN
|DAYLAN
|KÜTAHYA
|4
|HAMDİ UĞUR
|BEŞE
|KÜTAHYA
|5
|BURAK ORKUN
|ARAT
|MALATYA
|1
|TURGUT
|ŞAHİN
|MALATYA
|2
|GAMZE
|YILDIRIM
|MALATYA
|3
|ESEN
|ÇEKMEGELİ
|MALATYA
|4
|ALTAY KORHAN
|AKÇİL
|MALATYA
|5
|ŞAHİN
|YILDIRIM
|MALATYA
|6
|NESİM
|AYAZ
|MANİSA
|1
|MEVLÜT
|ÖZER
|MANİSA
|2
|MEHMET ANIL
|KORKMAZ
|MANİSA
|3
|ELMAS
|AKAY
|MANİSA
|4
|ENDER
|SOLHAN
|MANİSA
|5
|HAKAN
|AKSÜT
|MANİSA
|6
|ALPEREN
|TERZİOĞLU
|MANİSA
|7
|DOĞUKAN
|DÖNMEZ
|MANİSA
|8
|SELÇUK
|ŞENSÖZ
|MANİSA
|9
|KADİRHAN
|ÖZTİNOĞLU
|MANİSA
|10
|OSMAN
|KILIÇ
|MARAŞ
|1
|ALPARSLAN
|KENGER
|MARAŞ
|2
|UFUK
|DOĞAN
|MARAŞ
|3
|OSMAN DOĞAN
|BASTIRMACI
|MARAŞ
|4
|KAMBER
|HARMANKAYA
|MARAŞ
|5
|SELVİ
|ÖZTÜRK
|MARAŞ
|6
|HÜSEYİN
|ÇOLAK
|MARAŞ
|7
|YUNUS EMRE
|KURT
|MARAŞ
|8
|YÜKSEL
|BAĞCIOĞLU
|MARDİN
|1
|FATİH
|KAYA
|MARDİN
|2
|HALİL
|GÜNDOĞDU
|MARDİN
|3
|MURAT
|ORAL
|MARDİN
|4
|TANER
|GÜNDOĞDU
|MARDİN
|5
|GÖKHAN
|GÜNDOĞDU
|MARDİN
|6
|HULUSİ
|ALKAYA
|MUĞLA
|1
|ÜNAL
|YİĞİT
|MUĞLA
|2
|ÖNDER
|AKSOY
|MUĞLA
|3
|AYBİKE ECE
|TAŞOVA
|MUĞLA
|4
|CEM
|AYBER
|MUĞLA
|5
|MEHMET
|ÖZDEMİR
|MUĞLA
|6
|MÜJGAN
|DİKMEN
|MUĞLA
|7
|OĞUZHAN
|ORDUKAN
|MUŞ
|1
|MUŞ
|2
|MUŞ
|3
|NEVŞEHİR
|1
|BURAK
|AŞIKOĞLU
|NEVŞEHİR
|2
|MENDERES
|BAYRAM
|NEVŞEHİR
|3
|CEREN
|GÜRKAN
|NİĞDE
|1
|MUSTAFA
|CEYLAN
|NİĞDE
|2
|AZİZ
|DOĞAN
|NİĞDE
|3
|KÜRŞAT
|AKKAYA
|ORDU
|1
|YENER
|TURHAN
|ORDU
|2
|HÜSEYİN
|YALÇINTAŞ
|ORDU
|3
|İBRAHİM
|YANIK
|ORDU
|4
|ÖZNUR
|GENÇ ERDEN
|ORDU
|5
|LEVENT ŞABAN
|BAŞKAYA
|ORDU
|6
|MEHMET
|KAHRAMAN
|RİZE
|1
|GÖKHAN
|AKYILDIZ
|RİZE
|2
|DAVUT
|YAZICI
|RİZE
|3
|YUSUF
|SARI
|SAKARYA
|1
|CİHAN
|KOLİP
|SAKARYA
|2
|SALİH SUPHİ
|GÜNEY
|SAKARYA
|3
|MUHAMMET