Zafer Yürüyüşü başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, beraberinde gençlik örgütleri ve milletvekilleriyle birlikte Büyük Taarruz’un yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar Çakırözü Köyü’nden Kocatepe Anıtı’na “Zafer Yürüyüşü”ne başladı. Yürüyüşe vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi.

Müslüm EVCİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü için organize edilen Zafer ve Anma Yürüyüşü ikinci gününde de coşkuyla devam ediyor.

Tarihi yürüyüşün Çakırözü- Kocatepe etabına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katılıyor. Kafile Çakırözü’nden Kocatepe’ye doğru yola çıktı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşe katılmak üzere bugün Afyon’a geldi. Kılıçdaroğlu’nu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer karşıladı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarihi yürüyüş öncesinde Şuhut’taki Atatürk Anı Evi’ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, Başkan Tunç Soyer ve Türkiye’nin dört bir yanından katılımcıların oluşturduğu kafileyle 400 kilometrelik tarihi yürüyüşün 14 kilometrelik Kocatepe Zafer Yürüyüşü etabına katıldı.

Kafilenin 05.30’da Kocatepe’ye ulaşması bekleniyor. Program saat 05:30’da zafer törenlerine katılım, Kocatepe Atatürk Anıtı’na karanfil takdimiyle devam edecek.

Tarihi yürüyüşün ikinci günü (25 Ağustos Perşembe) Yeşilçiftlik Adalet Parkı’na Barış çınarının dikilmesiyle başladı. Yeşilçiftlik köy meydanında kooperatif buluşması düzenlendi. Yeşilçiftlik Üretim, Pazarlama ve İşletme Kooperatifi ortaklarıyla buluşan Başkan Tunç Soyer, belde meydanında köylü ve üreticilerle de bir araya geldi. Kafile, Akşehir Batı Cephesi Karargâh Müzesi’ni ziyaret ettikten sonra onur defteri imzalandı.

Tarihi Zafer ve Anma Yürüyüşü 24 Ağustos gecesi Afyon Dereçine’den başlamış ve kafile 8 kilometre yürüyerek Yeşilçiftlik’e ulaşmıştı.

CEMAL ENGİNYURT: BU ŞEREFİ YÜREĞİNDE TAŞIYANLARA SELAM OLSUN

Yürüyüşe katılan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise, “Zafer Yürüyüşü için Afyon Şuhut’tayız. M. Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Zafere koştuğu Kocatepe’deyiz. Bu şerefi yüreğinde taşıyanlara selam olsun” ifadelerini kullandı.