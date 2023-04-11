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10 Nisan 2023
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Zafere hangi listeler yakın?

Alaturka Online
Alaturka Online

Türkiye 14 Mayıs’taki büyük seçime doğru geri sayımını sürdürürken SÖZCÜ TV, Türkiye’nin siyaset gündemini masaya yatırmaya devam ediyor. Siyasetin kalbi başkent Ankara’daki son yaşananlar, SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek ile ‘Başkent Kulisleri’nde ekrana geliyor.

Bu haftaki programda partilerin kesinleşen milletvekili listeleri masaya yatırılacak. “Listeler ne mesaj veriyor? Zafer hangisi daha yakın? Seçmen sandığa giderken hangi kriterleri göz önünde bulunduracak?” sorularını Ulaştırma Eski Bakanı Oktay Vural, Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Başkent Kulisleri’nde yanıtlayacak.

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