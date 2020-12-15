Zaferin son halkası

Türkiye’nin cimnastikteki hızlı yükselişi sürüyor. Atletizm ve yüzme ile birlikte üç ana olimpik spor dalından biri olan cimnastikte milli sporcularımız 2020’de de ilklere imza atmayı sürdürdü.

Mersin’de düzenlenen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda Ay-Yıldızlılar 4 madalya kazandı. Türkiye, takım finallerinde ikinci olurken bireysel finallerde Ferhat Arıcan paralel barda birinci, kulplu beygirde üçüncü sırayı aldı. Halkada daha önce Dünya Şampiyonu olan İbrahim Çolak, bu kez Avrupa Şampiyonu unvanını elde etti. Halen halkada dünyanın en iyisi olarak gösterilen İbrahim, Tokyo 2021’de de bu branştaki ilk olimpiyat madalyamız için ter dökecek.

Türkiye, gençlerde de 1’i gümüş, 3 bronz kazandı. Mersin, 17-20 Aralık’ta da Artistik Cimnastik Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Türkiye’yi büyüklerde Ece Yağmur Yavuz, Dilara Yurttaş, Cemre Kendirci, Göksu Üçtaş Şanlı ve Bilge Tarhan; gençlerde Derin Tanrıyaşükür, Sevgi Seda Kayışoğlu, Beyza Özen, Bengisu Yıldız ve Kardelen Paryaz ile madalya arayacak.