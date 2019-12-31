Zaharova: ABD ‘Vahşi Batı’ zamanlarının protokol normlarına döndü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Washington’a yaptığı ziyaretin ardından ABD yönetiminin yayınladığı fotoğrafı Sputnik’e değerlendiren Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, “Burada, şu anki Amerikan gerçekliğinin anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Hem Dışişleri Bakanlığı’nda hem de Beyaz Saray’da protokol inceliğinin gerektirdiği her şeyden yoksun kalma durumu var. Buna böyle diyelim. Bana öyle geliyor ki, birçok şey orta öğretim dönemlerinde sıkça okuduğumuz ‘Vahşi Batı’ zamanlarına geri dönüyor. Bugün, kuralların, geleneklerin, formalitelerin hakim olduğu geleneksel alanın prensip olarak ABD’de nasıl tamamen ikincil bir plana gittiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin servis ettiği fotoğrafta, Donald Trump Oval Ofiste bir masada oturuyor ve Sergey Lavrov yanında duruyor. Resmi görüşmelerdeki bu sıra dışı protokol şekli eleştirilere neden olmuştu.