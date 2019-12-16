Zalim İstanbul 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 23. son bölüm izle

Zalim İstanbul dizisinin son bölümünde; Şeniz’ in planı tersine dönmüş ve hiç beklemediği anda kendini vurmuştur. Cenk ve Nedim içine düştükleri durumun şokundayken, Şeniz olanlara inanamaz. Agah ise bu hesaplaşmanın ortasına bomba gibi düşer. Cenk ise artık annesi ile arasına uzun bir duvar örecektir.

ZALİM İSTANBUL 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL FRAGMAN

ZALİM İSTANBUL 23. SON BÖLÜM İZLE

Ceren bebeğini kaybetmenin acısı ile tek sorumlu gördüğü kişiye; Şeniz’e karşı tüm silahlarını kuşanacaktır.

Ama bunu tek başına yapamayacağını bilenCeren, önce arkasını sağlama almalıdır. Cemre ise kardeşinin acısını paylaşırken, Nedim ve Ceren’ in boşanacakları haberi ile alt üst olur. Ceren elinden kalan tek kozu oynamaya karar verir.