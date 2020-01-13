Zalim İstanbul 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul 26. son bölüm izle

Zalim İstanbul dizisinin son bölümünde; Cenk’in itirafı köşkün altını üstüne getirecek yolun başlangıcıdır. Bu itiraf Agâh’ı yıkarken, Cenk yaptıklarının cezasını kendisine kesecektir. Herkesin korku dolu bakışları arasında silahı başına dayayan Cenk geçmişiyle hesaplaşmanın bedelini ağır ödeyecektir.

ZALİM İSTANBUL 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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ZALİM İSTANBUL 26. SON BÖLÜM İZLE

Agâh oğlunun yaptığının altında ezilirken Nedim amcasının yamacından ayrılamaz. Cemre ise artık geçmişi silmeleri ve geleceğe adım atmaları için Cenk ve Nedim’in ellerini birleştirmeye kararlıdır.

Şeniz yaşananların şokunu üstünden atamadan Ceren eline geçirdiği kayıtla karşısına çıkacaktır. Şeniz’ in tüm kaleleri yıkılırken, Agâh eline geçirdiği ipin ucunu çekmeye kararlıdır. Agâh ipin ucunu yakaladığında ise öfkesi sınır tanımayacaktır.