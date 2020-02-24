Zalim İstanbul 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 32. son bölüm izle…

Zalim İstanbul’da önemli gelişmeler içeren 32. son bölüm yayınlandı. Son bölümde Cemre kendine yeni bir hayat kurmak için iş aramaya başlar. Bu yolda yalnız olmaya kararlıdır. Ancak çok sevdiği bir arkadaşı ile yollarının kesişmesi Cemre’yi hayallerinin peşinden gitmek için yüreklendirir. Ancak aldığı bir haber, yeni işinin sevincini yakınlarıyla paylaşmasına bile izin vermez. ​Peki Zalim İstanbul son bölümün ardından merakla beklenen 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zalim İstanbul’da çarpıcı sahneleri izleyiciyle buluşturan 32. bölüm yayınlandı. ​32. bölümde Ceren, Şeniz’in otel odası görüntülerini Cemre’ye izlettiğini gördükten sonra Şeniz’le ilgili bütün travmaları gün yüzüne çıkar. Şeniz, Cenk ve Nedim’in kardeş olduğu gerçeğini gizlemesi için Cemre’yi susturduğunu zannetse de, asıl tehlike hiç beklemediği bir yerden; Ceren’den gelmektedir. Şimdi gözler Zalim İstanbul 33. yeni bölüm fragmanına çevrildi…

ZALİM İSTANBUL 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren haberimizde olacak

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 31. SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şeniz, Cenk ve Nedim’in kardeş olduğu gerçeğini gizlemesi için Cemre’yi susturduğunu zannetse de, asıl tehlike hiç beklemediği bir yerden; Ceren’den gelmektedir. Ceren’in bu yeni hamlesi Şeniz ve Agah arasında artık asla geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı olacaktır. Bu hamle aynı zamanda Cenk ve Nedim’in hayatını da önemli ölçüde etkiler. Oya’nın yaptığı plan ise tıkır tıkır işlemektedir. Oya bebeği köşke sokmayı başarır. Ceren