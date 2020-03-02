Zalim İstanbul 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Zalim İstanbul 33. son bölüm izle)

Zalim İstanbul 33. son bölümde Nedim Oya’nın kardeş olduklarını söylemesi ile ne düşüneceğini bilemez haldedir. Oya ise Nedim’ i kaybetmemek için her şeyi anlatmaya kararlıdır. Peki Zalim İstanbul 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zalim İstanbul 33. son bölüm izleme linki…

Zalim İstanbul’un 33. son bölümü ekranlara geldi. İzleyiciyle buluşan son bölümde Agâh öğrendiği gerçekle yıkılır. Şeniz Agâh’ın kaydı dinlediğinde habersiz ona ulaşmaya çalışırken Agâh tüm gemileri yakmıştır. Ceren Şeniz’in çöküşünü keyifle izlerken köşkte bebeğin varlığı tüm dengesini bozacaktır. Peki Zalim İstanbul’da 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZALİM İSTANBUL 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul’da 34. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren haberimizde olacak.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 33. SON BÖLÜM İZLE



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim Oya’nın kardeş olduklarını söylemesi ile ne düşüneceğini bilemez haldedir. Oya ise Nedim’i kaybetmemek için her şeyi anlatmaya kararlıdır. Nedim için esas yıkım ise amcasının ihaneti öğrendiğini duyması ile olacaktır. Cenk babasındaki garipliği fark edip peşine düşerken hayatının en büyük sırrına da ulaşması an meselesidir.