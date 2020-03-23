Zalim İstanbul 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 36. son bölüm izle

Zalim İstanbul 36. bölümü ile ekrana geldi Son bölümde; Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren’i hayatının şoku beklemektedir. Peki Zalim İstanbul 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölüm izleme sayfası…
Zalim İstanbul’da çarpıcı sahneleri izleyiciyle buluşturan 36. bölüm yayınlandı. Son bölümde; Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğreniyor. İşte Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanına ve son bölüme dair detaylar…
ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…
ZALİM İSTANBUL YENİ FRAGMAN İZLE
ZALİM İSTANBUL 37. BÖLÜM ÇEKİMLERİNE ARA VERİLDİ
Kamuoyuna duyurulur. #zalimistanbul @avsarfilm pic.twitter.com/7qqmb9tlkM
— Zalim İstanbul (@zalimistdizi) March 23, 2020
SON BÖLÜM ÖZETİ
Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren’i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur.
Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk’in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.
Son güncelleme: 00:36 – 24.03.2020