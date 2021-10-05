Zam buhar oldu maaş eksiye düştü

Temmuzda maaşı 4 bin 444 liraya yükselen memurun alım gücü 4 bin 264 liraya düştü Memur emeklisinin aylığından 128 lira, işçi emeklisinden 66 lira azaldı, yoksulluk arttı.

Erdoğan SÜZER

Memur ve emekliye 6 ay için yapılan yüzde 3 zam 3 ayda eriyip yok olduğu gibi, maaşlar da temmuza göre 1.23 puan eksiye düştü. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre temmuz-eylül dönemini kapsayan 3 ayda tüketici enflasyonu yüzde 4.23 oldu. Böylece 6 ay için verilen zam sıfırlandığı gibi, dar gelirli milyonlarca vatandaşın devletten 1.23 puan zam alacağı oluştu. Vatandaşın mağdur edilmemesi için bu farkın hemen bugünden ödenmesi gerekiyor. Ancak hükümet yeni yılın başına kadar enflasyon farkını bekletip, maaşlar daha da eridikten sonra ocak ayında farkı yatıracak. Bu da yeni yılın başına kadar milyonlarca dar gelirlinin daha da fakirleşeceği, çarşı, pazar, market fiyatları karşısında daha da çaresiz kalacağı anlamına geliyor.

RAHATMA OLACAKTI AMA

Memur ve emeklinin maaşına ikinci 6 ay için yüzde 3 zam yapılmıştı. Yılın sonuna kadar fiyatlar hiç artmasa ya da en fazla yüzde 3 artsa bu zam kısmen rahatlama yapacaktı. Ancak enflasyon temmuzda yüzde 1.8, ağustosta yüzde 1.12 ve en son eylülde yüzde 1.25 artınca 3 aylık enflasyon yüzde 4.23’e fırladı. Yüzde 3’lük zammın getirisi tükendiği gibi memur ve emeklinin aylığı temmuz maaşının da gerisine düştü. Üstelik bu erime çarşı ve pazardaki gerçek hayat pahalılığına göre değil, TÜİK’in çarşı pazarı yansıtmayan resmi enflasyon verisine oranla yaşandı.

Hükümetin bir türlü dizginleyemediği yüksek enflasyon yüzünden en düşük dereceli memurun 4 bin 444 lira olan temmuz maaşı bugün 4 bin 263 liraya düştü. Temmuza 5 bin 292 lira zamlı maaşla başlayan hemşire de 214 lira kaybetti, maaşının alım gücü 4 bin 853 liraya düştü.

EMEKLİYİ DE VURDU

En düşük aylıklı memur emeklisi temmuza 3 bin 166 lirayla başladı. Enflasyon maaşından 3 ayda 128 lira götürünce bugünkü alım gücü 3 bin 38 liraya düştü. İşçi emeklisinin bin 626 liralık aylığı bin 560 liraya, esnaf emeklisinin bin 764 lira olan aylığı bin 692 liraya, çiftçi emeklisinin bin 663 liralık aylığı da bin 596 liraya geriledi.

KAMU HAKEM KURULU’NUN YÜZDE 3+3 ‘ADİL’ ZAMMINI AŞTI

Hükümetin çoğunluk üyeyle temsil edildiği Kamu Hakem Kurulu, 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisine bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 3, ikinci 6 ayı için de yine yüzde 3 zam verdi. Ancak ilk 6 ayda tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yıllık maaş zammını bile aşarak yüzde 8.45’e fırlayınca hükümet ilk 6 ay için yüzde 5.45 oranında enflasyon farkı vermek zorunda kaldı.

Enflasyon farkıyla gecikmeli de olsa TÜİK enflasyonunun kaybını yakalayan memur ve emeklilere ikinci 6 ay için temmuz ayında verilen yüzde 3’lük zam ise ağustos ayında yok oldu, eylülden itibaren de eksi döneme geçiş yapıldı.