Zam sonrası ucuz ekmek kuyruğu uzadı

Eskişehir’de Aralık ayı içerisinde ekmeğe iki kez zam gelmesinin ardından vatandaş, ucuz olan halk ekmeği tercih etmeye başladı. Fırın, bakkal ve marketlerde 210 gramı 2 lira 50 kuruştan satılan ekmek yerine vatandaşların, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nın 200 gramı 1 lira 25 kuruşa sattığı ekmeğe ilgi göstermesi üzerine halk ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Eskişehir’de Aralık ayı içerisindfe ekmeğe iki kez zam yapılmasının ardından vatandaş, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen ucuz ekmeğe yönelttti. Vatandaşlar ucuz ekmekten alabilmek için uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

BİR AYDA İKİ KEZ ZAM GELDİ

Eskişehir’de Aralık ayı başında 230 gramı 2 liradan satılan ekmeğin gramajı 30 gram düşürülerek yine 2 liradan satılarak gizli zam yapılmıştı. Ekmek fiyatında yeni yapılan düzenleme ile 210 gram ekmek geçtiğimiz haftadan itibaren 2 lira 50 kuruştan satılmaya başladı. Eskişehir’de bir ay içerisinde ekmeğe ikinci kez zam gelmesinin ardından vatandaşlar belediyenin yarı fiyatına sattığı ekmeğe yöneltti.

Sayıları her geçen gün artan, hemen hemen tüm mahallelerde yer alan Büyükşehir Belediyesi halk büfeleri önünde ekmeğe yapılan son zamdan sonra uzun kuyruklar oluştu. Ekmeğin haricinde, üreticiden direk halka satışa sunulan süt, tereyağı ile yumurtanın da piyasadan daha ucuza sarılan büfelere ekmek zammının ardından talep daha da arttı.

Bugünkü ekonomik şartlar altında kuruşun bile hesabını yapan vatandaş, daha ucuz gıda maddesi alabilmek için belediye büfelerinin önündeki uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

HER GEÇEN GÜN KUYRUKLAR UZUYOR

Sabahın erken saatlerinde başlayan ucuz ekmek satışının akşam saatlerine kadara devam ettiğini belirten yetkililer, ekmek zammından sonra belediye ekmeğine talebin de her geçen gün arttığını dile getirdiler.

Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen 200 gram ekmeği 1 lira 25 kuruştan satın aldıklarını ifade eden vatandaşlar, “Fırınlarda 10 gram fazla ekmeği 2 lira 50 kuruştan almak yerine yarı fiyatına belediyeden alıyoruz. Bu devirde biz dar gelirli vatandaşlar için kuruşun bile önemi fazla. Devir artık tasarruf devri. Bu nedenle belediye ekmeğini tercih ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

HALK EKMEK REVAÇTA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmekte, 200 gramlık beyaz ekmek 1 lira 25 kuruştan, 250 gramlık kepekli ekmek 2 lira, 250 gramlık tam buğday ekmeği ise 2 lira 60 kuruştan satılıyor. Vatandaşlar daha çok ucuz olan 200 gramı 1 lira 25 kuruştan satılan halk ekmeği tercih ediyor.

Aradaki 1 lira 25 kuruşun çok önemli fark olduğunu belirten vatandaşlar, “Dışarıdan bir ekmek yerine halk büfelerinde aynı paraya 2 ekmek alabiliyoruz. Çok kalabalık aileler var. Evine 3 ekmek alan da 7-8 ekmek alan da var.

4 kişilik bir aile her gün evine en az 4 ekmek alıyor. 4 ekmekte 5 lira fark ediyor. Ayda ise 150 lira tasarruf etmiş oluyor. Devir ekonomi devri, para kolay kazanılmıyor. Onun için evimize ucuz ekmek götürmeye çalışıyoruz. Ayrıca belediye ekmeğinin diğer ekmeklerden daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştular.

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