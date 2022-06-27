Zam yağmuruna direnebildiğimiz kadar direneceğiz

Halk Ekmek’in 4. fabrikası temmuzda Hadımköy’de açılacak. Nama, “24 saat çalışıyoruz, talep 4 milyon adede ulaştı” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

Birçok ilde vatandaşın temel gıda maddesi olan ekmeğin fiyatı 5 TL’ye çıktı. Maliyetlerin artmaya devam etmesi durumunda ekmek fiyatının sonbaharda 7 TL’ye çıkacağı tahmin ediliyor. Halk Ekmek büfelerinde ise 2 TL’den ekmek satılıyor.

İMAMOĞLU TALİMAT VERDİ

İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, “Her gün 3 fabrikamızda toplam 1,5 milyon adet normal ekmek üretiyoruz. Ambalajlı ekmeklerden de 1 milyon adet üretiyoruz. Toplamda 2,5 milyon ekmek üretiliyor. Halk Ekmek her gün 85 kamyonla ekmek dağıtıyor. Günlük 650 bin kilometre yol yapıyor” dedi.

Nama, zam yağmuruna bir süre daha direneceklerini belirterek, şöyle devam etti: “Bu yolu yaparken mazot yakıyorsunuz. Bir yıl önce mazot 7 lirayken bugün 30 küsur, yani 4 katına çıkmışken, Halk Ekmek’in zamdan etkilenmemesi mümkün mü? Un maliyetleri bir yıl önce çuvalı 127 lirayken, bugün 500 lira seviyesinde. Enerji maliyetleri doğalgaz ve elektrik 4 katına çıktı. Elbette etkileniyoruz. Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu‘nun ‘ekmekte zam yapmayın, direnebildiğiniz kadar direnin’ talimatı Halk Ekmek yönetimine iletildi. Ancak bu fabrikaların yaşatılması, büyümesi, sonraki yıllarda da halka hizmet edebilmesi için elbette zarar ettirilmemelidir, büyütülmelidir. Halka ekmeği maliyetin altına satıyoruz. Dayanabildiğimiz kadar da dayanmaya çalışacağız.”