Zamansal bir soğuk savaş filmi; “Tenet”

ZAMANSAL BİR SOĞUK SAVAŞ FİLMİ “TENET”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, bilim kurgu ve macera türündeki “TENET” filminin incelemesini farklı bakış açısıyla çok yönlü araştırdı. Karmaşık hikayenin bilinmeyenlerini çözümleyerek filmin gizli kodlarını Amerika’nın en çok okunan ilk Türkçe internet Gazetesi AlaturkaOnline için kaleme aldı.

DEHANIN ADI “CHRISTOPHER NOLAN”

Inception, Interstellar ve Dark Knight serisi filmlerinin auteur yönetmeni Christopher Nolan‘ın senaryosunu yazdığı ve yönetttiği “Tenet”, 205 milyon dolarlık muhteşem bir casusluk filmi. Ancak bu her Nolan filminde olduğu gibi, yine alışa gelmişin dışında bir yapım. Nolan, bu film üzerine yirmi yıl düşünmüş ve senaryosunu tam altı yılda tamamlamış. Yönetmenden biraz bahsetmek gerekirse; çığır açan yönetmen Christopher Nolan’ın yapım şirketi Syncopy; adını tıp terimi “bayılma” ya da “geçici şuur” kaybıanlamına gelen Senkop kelimesinden alır. Ayrıca şirketin logosu/amblemi labirentlerden meydana geliyor. Çünkü Nolan’ın yarattığı hikayeler, tıpkı bir labirent gibi ilerledikçe karmaşıklaşan ve genelde sonu başına bağlanan döngüsel bir yapıya sahip. Bunun nedenlerinin başında ise, edebiyatta yarattığı labirent öyküleriyle bilinen ‘Büyülü Gerçekçilik Akımı‘nın önde gelen yazarı Jorge Luis Borges‘in büyük bir hayranı olması yatıyor. Bilim kurgu türüne yeni bir soluk getiren Tenet filmi, daha önce benzerine rastlanmamış bir hikaye anlatıyor. Ana hikayesi casusluk üzerine kurulu olan Tenet, aslında James Bond filmlerine aşırı hayranlığıyla bilinen Christoper Nolan’ın bir saygı duruşu. Çünkü Tenet üzerinde çalışırken, kendisini aşırı derecede etkileyebilecek filmleri izlememek için çok çabaladı ve Bond filmleri izlemeden hayatında geçirdiği en uzun zaman bu süreç oldu. Tenet’ı oluştururken, Bond filmlerini çocukken izlediğindehissettiği heyecanı insanların üzerinde tekrardan yaratmaya çalıştı. Ayrıca filmde Sir Michael Cane‘in canlandırdığı Michael Crosby ve John David Washington‘ın karakteri Protagonist‘in tanıştığı mekan daha önce iki Bond filminde yer alan Londra’daki ‘Reform Kulübü‘dür.

FİLMİN KONUSU

Uluslararası casus Protagonist, dünyayı üçüncü dünya savaşından daha büyük bir tehlikeden kurtarmak üzere görevlendirilir. Zamana meydan okuyarak görevi yerine getirmeye çalışan casus, kendisini bir anda macera dolu savaşın içerisinde bulur.

Filmin oyuncuları arasında; John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh ve Michael Caine‘yer alıyor.

GELECEKTEN GELEN BİR TEKNOLOJİ

Tenet’ın ana ekseni casusluk türü üzerine kurulu olsa da bilim kurgu türünden aldığı yapı, filmi daha da güçlendiriyor. Başta karmaşık gelen hikayesi ilerledikçe anlaşılır oluyor. Filmde gelecekten gelen (zamanın akışını tersine çeviren) bir teknoloji sayesinde, dünyayı olabileceklerden kurtaran ajanların hikayesi anlatılıyor. Temeli fiziğe dayanan bu teknolojinin doğru şekilde filme aktarılabilmesi için, Christopher Nolan daha önce 2014 yapımı Intersteller filminde birlikte çalıştığı ‘Nobel Fizik Ödülü‘ sahibi astrofizikçi Kip Thorne‘la tekrar bir araya geldi. Örneğin filmde, lineer zamanda geriye yani ters şekilde giden arabalar ve mermileri görüyoruz. Ayrıca, zamanın akışını tersine çeviren teknolojinin temelinin “TERS KRONOLOJİ” terimine dayandığına tanık oluyoruz. Bu terim, kuantum mekaniği alanında devrim yaratan ‘Nobel Fizik Ödülü’ sahibi fizikçi Richard Feynman ve Amerikalı teorik fizikçi John Archibald Wheeler‘ın, pozitronun zamanda geri giden elektron fikrinden gelmektedir. Ardından filmde kurgusal olarak bu teknolojinin gelecekte (tıpkı Manhattan Projesi‘nde Robert Oppenheimer‘ın oynadığı rol gibi) birileri tarafından yaratıldığı anlatılıyor.

SATOR KARESİ

M.S. 79 yılında Vezüv yanardağı’nın patlaması, Antik Roma şehri olan “Pompeii Antik Kenti”nde binlerce insanın ölmesine yol açmıştı. Buradaki kalıntılar arasında en eski palindromlardan birisi olan Sator Karesi bulundu. Bu karenin döndürüldüğü her yönde, beş kelime hem yatay hem de dikey olarak görülür, filmin zamanı ters çevirme özelliğine uyan bir özellik bu. Karede; SATOR, AREPO, TENET, OPERA ve ROTAS kelimeler yer alıyor. Bu kelimeler filmde karakterlerin adı olarak karşımıza çıkıyor. John David Washington’ın canlandırdığı karakterin adı Protagonist, Kenneth Branagh’ın karakterinin adı Sator,Elizabeth Debicki’nin canlandırdığı Kat karakterinin eski sevgilisinin adı Laurence Arepo, Protagonist karakterinin işe alındığı organizasyonun adı Tenet ve ROTAS ismi de güvenlik şirketinin adıdır.

“ZAMAN KISKACI” HAREKATI

Filmdeki casuslar arasındaki gizli kod olan; “Alacakaranlık bir dünyada yaşıyoruz. Gün batarken dostun yoktur.” sözleri, Amerikan edebiyatının en büyük şairlerinden Walt Whitman‘ın Alacakaranlık şiirine bir gönderme içeriyor. Film boyunca, kırmızı renk, ileriye giden zamanı belirtmek için ve mavi ise, zamanı tersine çevirmek için kullanılıyor. Burada kullanılan renkler için Doppler Etkisi referans alınmış. Macera ve aksiyon dolu bir bilim kurgu yapımı olan Tenet, “Zaman Kıskacı” harekatları ve nesnenin entropisini geri çevirebilen bir teknoloji sayesinde evirtilmiş mühimmatlarla dolu muhteşem bir film. Müzikleri İsveçli besteci Ludwig Göransson‘ın imzasını taşıyan Tenet, olağanüstü görsel atmosferi sayesidnde sizi her sahnesinde soluksuz bırakacak bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY