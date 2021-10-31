Zamlar sokak hayvanlarını etkiledi! 31 Ekim 2021 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu





Kedi-köpek mamalarına gelen zamlar yüzünden mama kapları boş kaldı… Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 31 Ekim 2021 bülteni öne çıkan haberler yayında

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