Zamlar yağmur gibi yağıyor

Vatandaşlar her gün yapılan yeni zamlara uyanıyor. Dün benzine, sigaraya ve tuvalet kağıdına zam geldi.

Türkiye zam rekorları ile dünya sıralamalarında zirvelere yerleşirken, yüksek döviz kurları ile artan maliyetlerin tüketiciye yansıması her sabah açıklanan yeni bir zam haberi ile gerçekleşiyor.

TL’de yaşanan tarihi erime ve ekonomideki girdabın faturası halktan kesilirken, benzinden sigaraya, tuvalet kağıdından gıdaya kadar, her alanda fiyat artış haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Dün itibarıyla sigaraya 2 TL’lik zam geldiğini duyuran Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bunun kur zammı olduğunu, ilerleyen günlerde bir de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammının daha beklendiğini açıkladı.

KAĞIDA BÜYÜK ZAM

Aybaş, zamların oransal olarak yüzde 10.5 ile yüzde 12.9 aralığında değiştiğine işaret ederken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müşteriyle karşı karşıya geldiklerine dikkat çekti.

Diğer taraftan kağıt fiyatlarına son bir yılda yapılan yüzde 100’ü aşkın zamlar sadece yayıncılık sektörünü değil aynı zamanda vatandaşları da zorlamaya başladı. Halkın temel ihtiyaçlarından olan tuvalet kağıdı ve havlu kağıt fiyatlarında da büyük zamlar söz konusu.

32’li tuvalet kağıdının fiyatları 132 TL’lere kadar çıkarken, sosyal medyaya yansıyan bir paylaşımda 25.75 TL olan 6’lı havlu kağıdın fiyatının 53.90 TL’ye çıktığı görüldü. Yüzde 109’lara varan bu artışlar, 97.5 TL’den 131.5 TL’ye çıkan tuvalet kağıdında yüzde 34.8

olarak gerçekleşti.

BENZİNE 77 MOTORİNE 31 KURUŞ ZAM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan dün yapılan açıklamaya göre dün gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 77 kuruş, benzinin litresine ise 31 kuruş daha zam yapıldı. Benzine yapılan son zamla birlikte Ankara’da ortalama 9.64 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10.41 liraya yükseldi. Benzinin litresi İstanbul’da 9.59 liradan 10.36 liraya, İzmir’de 9.66 liradan 10.43 liraya yükseldi. Motorin’in litresine yapılan 31 kuruşluk zamdan sonra litre fiyatı Ankara’da 10.05’den 10.36 TL’ye, İstanbul’da 9.99 TL’den 10.30 TL’ye, İzmir’de 10.07 TL’den 10.38 TL’ye yükseldi.

MOTORİN %75 ZAMLANDI

1 Ekim 2020 tarihinde motorinin litre fiyatı 5 lira 92 kuruşa satılırken yapılan 12 zammın ardından 8 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 10 lira 36 kuruşa çıktı. Motorine yapılan zammın toplamı yüzde 75 oldu.

LPG’DE %62’LİK ARTIŞ

1 Ekim 2020 tarihinde LPG otogazın litre fiyatı 5 lira 7 kuruşa satılırken; yapılan 14 zammın ardından 1 Aralık 2020 tarihi itibariyla 8 lira 23 kuruşa çıktı. LPG otogaza yapılan zammın toplamı yüzde 62,3 oldu.

2 AYDA BENZİNE 15 ZAM GELDİ

Ankara’da 1 Ekim 2020 tarihinde benzinin litre fiyatı 6 lira 87 kuruşa satılırken; yapılan 15 zammın ardından 8 Aralık 2021 tarihi itibarıyla benzinin litre fiyatı 10 lira 41 kuruşa çıktı. Benzine yapılan zammın oranı yüzde 51.5 oldu.

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