Zamlardan dert yanan esnaf: Herkes değişim istiyor

AKP’nin oy deposu Kayseri’de esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinleyen CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, bir dokundu bin ah işitti. Artan maliyetler ve zamlardan şikâyet eden esnaf, herkesin değişim istediğini söyledi.

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, AKP’nin en çok oy aldığı illerin arasında yer alan Kayseri’de esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Artan maliyetler ve satışların düşüklüğünden dert yanan esnaf, değişim istediklerini ifade etti.

“2 AY ÖNCE ALDIĞIMIZ MALI YERİNE KOYAMIYORUZ”

“Biz çok zam gördük, enflasyon gördük, devalüasyon gördük. Fiyatların ikiye katlandığı zamanları biliyoruz ama bu kadar anormal bir zammın geldiğini görmedik” diyen bir esnaf, “Her gelen mal farklı geliyor. Bir iki ay yazdığımızı bir iki ay sonra alıp yerine koyamıyoruz. O kadar değişik bir ortamdayız. Ama ne yapacaksın, inşallah düzelecek” dedi.

“HERKES DEĞİŞİM İSTİYOR”

Özer’in “esnaf değişim istiyor mu?” diye sorduğu bir başka esnaf ise, “Herkes değişim istiyor. Allah’ın izniyle değiştireceğiz” yanıtını verdi.

Bir petshopta alışveriş yapan bir başka vatandaş ise, artan mama fiyatlarından dert yandı. Bir kedisi için mama almaya geldiğini söyleyen vatandaş, “1,5-2 sene öncesine kadar 120-130 liraya aldığımız mama bugün 500 lira. Kimse bana gelip de enflasyon yüzde 100 çenesi yapmasın. Hadi biz idare ediyoruz. Bize yansıyan zorluklar komple çevremize yansıyor. Torba torba alıyordum, kiloyla alıyorum şimdi.

Özer’in işler nasıl diye sorduğu bir esnaf ise, “Piyasa malum, çok bir şey demeye gerek yok. Çok da memnun değiliz. İnşallah gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞ KAN AĞLIYOR, GEÇİNEMİYOR”

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan CHP’li Özer, şunları söyledi:

* Vatandaş değişim istiyor. Çarşı pazarda dertleri dinledik. Dert anlatan vatandaşa ‘he de geç gitsin’ diyen saray sakinleri, yıllardır lüks, şatafat içinde saltanatlarını sürüyor, halka tepeden bakmaya devam ediyor, ama vatandaş kan ağlıyor, geçinemiyor… Enflasyonun, hayat pahalılığının altında eziliyor.

* ‘O kadar sıkıntı gördük, ama bugünkü gibi kötü bir zaman, enflasyon, düşen alım gücü, ekonomik tablo görmedik’ diyen esnafımıza, vatandaşlarımıza sözümüz var, bu yalan ve talan düzene dur diyeceğiz. Bu aldatan ve kandıran iktidarın sonu geldi. Takke düştü kel göründü. Vatandaş sandıkta bu düzene he de geç gitsin diyecek! Umutsuzluk yok. Geliyor gelmekte olan…

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