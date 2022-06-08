Zamları protesto etti, okula atla geldi

Manisa’da Hürriyetçi Eğitim Sendikası İl Başkanı Haldun Bilgi, zamları protesto etmek için görev yaptığı Çukurova Kimya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ne ata binerek geldi. Bilgi, özellikle son günlerde akaryakıta gelen zamlar sebebiyle şahsi otomobiline binemediğini ve bu nedenle böyle bir eylem yaptığını ifade etti.

İlker KILIÇASLAN

İğneden ipliğe art arda gelen zamlar ve derinleşen ekonomik kriz toplumun tüm kesimini olumsuz etkilemeye devam ederken, seslerini duyurmak isteyen sendikaların ise ilginç protesto eylemleri yapmasına sebep oluyor.

Zamlara dikkat çekmek ve protesto etmek amacıyla Manisa’da Hürriyetçi Eğitim Sen İl Başkanı Haldun Bilgi görev yaptığı okula ata binerek geldi. Dikkat çeken eylemde Bilgi, eğitim çalışanlarının maaşlarına başta akaryakıt olmak üzere ana harcama kalemleri dikkate alınarak iyileştirme çağrısında bulundu.

“EĞİTİM ÇALIŞANLARI ENFLASYON ALTINDA EZİLİYOR”

At üzerinde basın açıklaması yapan sendikanın il başkanı Bilgi şu ifadelere yer verdi: “Yaptığım eylem ironik bir eylemdir ve bu tarz eylemlerimiz devam edecektir. Hayat pahalılığı, akaryakıt fiyatları gibi kalemler eğitim çalışanlarını enflasyonun altında ezilmeye mahkum etmiştir.

Son bir yılda sadece doğalgaza yüzde 300, elektriğe yüzde 260, motorine yüzde 257, benzine yüzde 238, otogaza yüzde162, şekere yüzde 340, ete-süte yüzde 195 zam yapılmıştır.

Halkımızın aylık bütçelerini en fazla etkileyen bu kalemler ne yazık ki tüm eğitim çalışanlarımızı da derinden sarsmaktadır. Özellikle yakıt fiyatlarındaki önlemeyen artışlar sonucunda özel araçlarımızla işe gelme imkanı ortadan kalkmıştır. Bu duruma dikkat çekmek adına böyle bir eylem gerçekleştirmeyi ve gün aşırı yapılan zamlara tepki göstermeyi uygun gördük.”

“BİR AYDA 1600 LİRA AKARYAKIT PARASI VERİYOR”

Açıklamasında bir eğitimcinin aylık akaryakıt harcamasına değinen Bilgi:

“20 km uzaklıktaki okuluna gidip gelen bir eğitim çalışanı düşünün. Bir ayda ortalama 1600 lira gibi astronomik bir rakamı sadece yakıt için harcıyor. Bunun üzerine ev kirası, elektrik, su gibi kalemler de eklendiğinde giderlerimiz her geçen gün daha da yükseliyor.

Bu eğitimci hayatını nasıl idame ettirecek? Geleceğin teminatı olan yavrularımıza nasıl en verimli eğitim ortamını sağlayacak? Eğitim çalışanlarının buna kafa yormaması gerekir. 11 Mayıs 2022 tarihinde Manisa Büyükşehir Belediyesi‘nden eğitim çalışanlarına indirimli seyahat kartı tanımlanmasını talep ettik ancak henüz cevap alamadık ve konunun sonuna kadar takipçisiyiz.” dedi.

“İYİLEŞTİRME TALEP EDİYORUZ”

Bilgi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış yapılacağına yönelik açıklamasına da değinerek, eğitim çalışanlarının taleplerini dile getirdi.

Bilgi sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı: “4 yıl önce vadedilen 3600 düzenlemesi meclis görüşmeleri öncesi netleşti. Ek göstergesi 3000 ve üzerinde olan personel için ek gösterge düzenlemesi yeterli gibi görünse de, ek göstergesi 3000 altında olan çalışanlar için 600 puanlık artış kayda değer bir kazanım sağlamamaktadır.

657 sayılı kanuna tabi Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları, öğretmenler ve 2547 sayılı kanuna tabi üniversite çalışanları için 15 Temmuz 2022 tarihi itibariyle maaşlarımızda akaryakıt gibi ana harcama kalemleri dikkate alınarak refah payı ve iyileştirme talep ediyoruz.

Yapılacak bu iyileştirme eğitimin niteliğinin artmasında doğrudan rol oynayacaktır. Bu ülkenin en saygın zümrelerinden biri olan eğitimciler, kasaba gidip yavrularımıza 1 kilogaram et alırken kara kara düşünmek istemiyoruz.”