Zamları protesto ettiler, elektrik ve doğalgaz faturalarını yaktılar

Doğalgaz, elektrik ve akaryakıta gelen son zamları protesto eden Eskişehir SOL Parti üyeleri, ‘Bıçak kemiğe dayandı’ diyerek elektrik ve doğalgaz faturalarını yaktı.

Kemal ATLAN

Yılın ilk saatlerinde elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar vatandaşların büyük tepkisini çekerken, SOL Parti Eskişehir üyeleri zamları protesto etti. Elektrik ve doğalgaz faturalarını yaktı.

ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

Eskişehir Sol Parti üyeleri ve vatandaşlar, akaryakıt, doğalgaz ve elektriğe gelen zamları protesto etti. Köprübaşı Adalar’da düzenlenen eylemde Sol Parti Eskişehir üyeleri tarafından ‘Cesaretiniz varsa halkın gözüne bakın. Zamlara, pahalılığa yeter! Elektrik ve doğalgazda zamlar geri çekilsin, yüzde 18 olan KDV sıfırlansın’ yazılı pankart açarak, ‘Sefalete teslim olmayacağız’, ‘Artık bıçak kemiğe dayandı’, ‘Zam, zulüm, işsizlik. İşte AKP’ sloganları attılar. Eyleme katılanlar ‘Zamlar geri çekilsin. Soyguna yeter!’, ‘Zamlar geri alınsın’, ‘Zamlara, pahalılığa yeter’ yazılı dövizleri de açarak hükümeti istifaya çağırdılar.

ŞİRKETLER FEDAKARLIK YAPSIN, ZAMLARI GERİ ÇEKİN

SOL Parti Eskişehir Şubesi adına konuşan Mert Bulut, vatandaşın bu iktidara dayanacak bir dakikası bile kalmadığını söyledi. Halkın soğuk ve karanlığa mahkum edildiğini ifade eden Bulut, şirketlerin fedakarlıkta bulunmasını ve zamları geri çekmesini isteyerek şu taleplerde bulundu:

* Kara kışın ortasında bu hayat pahalılığı ve ekonomik kriz içinde, vatandaştan daha fazla fedakarlık beklemek aymazlıktır. Fedakarlık yapacak birileri varsa bu ülkenin kaynaklarını yağmalayanlar, paralarına para katanlardır. Onun için diyoruz ki; elektrik fiyatlarındaki artışlar fahiştir, kabul edilemez. Zamlar geri çekilsin.

* Öncelikle 150 kWh elektrik yardımı uygulaması şeffaflaştırılarak ölçütleri kamuoyu ile paylaşılmalı ve yardım sınırı aylık 230 kWh’ yükseltilmelidir.

* Konutlarda elektrik, doğalgaz ve suya yansıyan KDV sıfırlanmalıdır.

* Maddi imkansızlık nedeniyle elektrik, doğalgaz, su faturalarını ödeme zorluğu çekenlerin elektrik, doğalgaz ve suyu kesilmemeli. Bu ihtiyaçlar kamu kaynaklarından sağlanıp, halkın karanlıkta, soğukta ve susuz kalmaları önlenmelidir.

* Hızla artan fiyatlar karşısında düşük ücretleri hızla eriyen çalışan ve emeklilerin gelirleri insanca yaşamalarına imkan verecek düzeye yükseltilmelidir.

ELEKTRİK, DOĞALGAZ FATURALARINI YAKTILAR

Eyleme katılanlar elektrik ve doğalgaza gelen zamları protesto etmek amacıyla yanlarında getirdikleri elektrik ve doğalgaz faturalarını yakarak zamların geri çekilmesini talep ettiler.

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