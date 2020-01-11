Zamlı asgari ücret ne kadar? AGİ dahil asgari ücret ne zaman alınacak?

Asgari ücrete yapılacak zam oranı ve AGİ tutarı da belirlendi. Yeni asgari ücret ve AGİ 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girdi. Çalıştıkları ayı peşin olarak ay başında alanlar ocak ayı başında, çalıştıkları ayın sonunda maaş alanlar ise ay sonunda ya da şubat başında zamlı maaşlarını alacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2020 yılı için asgari ücret teklifi bekar bir işçi için brüt 2.943 net 2.324 TL olarak açıklandı. Böylece asgari ücrete net yüzde 15.04 zam yapılmış oldu. Karar oy çokluğu ile alındı. İşverene 75 TL asgari ücret desteği verilmeye devam edilecek. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat sendikanın bu teklifi kabul etmediğini söyleyerek masadan kalktı.

%33’Ü VERGİ!

Sözcü’den Nuray Tarhan’ın haberine göre; aylık brüt maaşı 2 bin 943 lira olan bir asgari ücretli, 618.30 lirası kaynağında kesilen vergi ve SGK primi, 354.13 lira da dolaylı vergi olmak üzere ayda 972.43 lira vergi ödeyecek. Yani yıllık 35 bin 36 liralık brüt gelirinin yüzde 33’ü, bir başka ifadeyle 11 bin 669 lirası vergiye gidecek ve eline sadece 23 bin 647 lira kalacak.

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264.82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297.92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331.03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375.17 TL

Evli, eşi çalışan 220.68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253.79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286.89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331.03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353.09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375.17 TL