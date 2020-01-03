Zamlı öğretmen maaşları kaç lira oldu? İşte 2020 Ocak ayı öğretmen maaş zammı…

Öğretmen maaşları için gözler hesaplarda. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon verilerine göre maaşlara zam yapılıyor. Kademelere göre maaşlara yapılan zam da değişiklik gösteriyor.

ZAM NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.