Zammı ‘kabul edilemez’ bulan KESK, bir günlüğüne hizmet üretmeme kararı aldı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfedarasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, hükümetin açıkladığı memur zamları için “20 milyonluk devasa bir kitleye sefalet, yoksulluk, güvencesizlik yaratan bu sözde mutabakat metnini kabul etmiyoruz” diyerek, tüm kamu emekçilerini 27 Ağustos Cuma günü bir günlük hizmet üretmeme eylemine katılmaya davet etti.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfedarasyonu Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, hükümetin açıkladığı memur zamlarını kabul etmediklerini belirterek, tüm kamu emekçilerini bir günlüğüne hizmet üretmemeye çağırdı.

“20 MİLYONA SEFALET, YOKSULLUK, GÜVENCESİZLİK YARATACAK”

Bozgeyik, “3600 ek gösterge ve sözleşmeli personelin durumu başta olmak üzere, çıkmaz ayın son çarşambasına bırakılan bir vaat, temenni metinde yer almıştır. KESK olarak 20 milyonluk devasa bir kitleye sefalet, yoksulluk, güvencesizlik yaratan bu sözde mutabakat metnini kabul etmediğimizi açıklıyoruz. Yıllardır yaşanan kayıplar, biriken sorunlar, bu yıl konfederasyonların tekliflerine daha fazla yansımıştır. Bu yıl konfederasyonların maaş artışı talepleri başta olmak üzere pek çok talebi ilk defa bu kadar birbirine yakınlaşmıştır. Ancak bugün imza altına alınan mutabakat taleplerinde ortaklaşmadan daha önemli olanın, bu talepler için mücadelede ortaklaşmak olduğu açık bir şekilde ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

CUMA GÜNÜ İŞ BIRAKACAKLAR

Bozgeyik, “Tüm kamu emekçilerini, kendilerine dayatılan sefalet, yoksulluk ve güvencesizlik mutabakatına karşı tepkilerine göstermek üzere hizmet üretiminden gelen gücümüzü kullanmaya, 27 Ağustos Cuma günü bir günlük hizmet üretmeme eylemine katılmaya davet ettiğimizi buradan açıklamış oluyoruz” diyerek çağrıda bulundu.

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