Zaniolo kararını verdi! Galatasaray’da son dakika gelişmesi

Süper Lig’de ezeli rakibi Fenerbahçe’nin önünde zirvede yer alan ve şampiyonluk yolunda avantajlı durumda olan Galatasaray’da gelecek sezonun planlaması da yapılıyor. Bu sezon kadroya katılan yıldızların takımda tutulması da yönetim açısından önemli nokta.

Sarı Kırmızılı kulübün ara transferde kadrosuna kattığı Zaniolo da şu anda futbol dünyasının en çok kınuştuğu isimlerden. Yönetimin ve teknik heyetin kadroda devam etmesini istediği yıldız futbolcu için şimdiden Avrupa ekipleri sırada.

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Okan Buruk’un Kasımpaşa maçında 11 başlayan Yunus ve Mata’yı bu kez tercih etmeyeceği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın, bu iki isim yerine Rashica ve Barış’la maça başlayıp, fiziksel olarak henüz tam hazır olmayan Zaniolo’yu ise ikinci yarı sahaya sürmeyi düşündüğü bildirildi. Buruk’un bunun dışında herhangi bir değişiklik yapmayı planlamadığı belirtildi.

DUYGUSAL MESAJ

İlk resmi maçında herkesi büyüleyen Zaniolo, Galatasaray’dan sezon sonu ayrılacağı iddialarına karşın kalmakta kararlı. İstanbul’da ev tutan Zaniolo ilk maçında yaşadığı atmosferden çok etkilendiğini belirtirken “Galatasaray’da önce şampiyonluk yaşamak ardından da Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum” diyerek hemen ayrılmayı planlamadığını bizzat ifade etti.

Oğlunun ilk maçını tribünde izleyen Igor Zaniolo, genç yeteneğin golden sonra Icardi’ye sarıldığı bir fotoğrafı paylaşarak, “Tebessümsüz bir gün boşa geçen bir gündür… Ve son zamanlarda pek gülmedin. Seni tekrar böyle görmekten mutluluk duyuyorum. Seni seviyorum” diye yazdı. Nicolo Zaniolo da babasının paylaşımının altına, “Önemli olan benimle gurur duyduğunu görmek. Gerisi önemli değil” cevabını verdi.

HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

İlk resmi maçında herkesi büyüleyen Zaniolo, Galatasaray’dan sezon sonu ayrılacağı iddialarına karşın kalmakta kararlı. İstanbul’da ev tutan Zaniolo ilk maçında yaşadığı atmosferden çok etkilendiğini belirtirken “Galatasaray’da önce şampiyonluk yaşamak ardından da Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum” diyerek hemen ayrılmayı planlamadığını bizzat ifade etti.

İstanbul’da ev tutan Zaniolo ilk maçında yaşadığı atmosferden çok etkilendiğini belirtirken “Galatasaray’da önce şampiyonluk yaşamak ardından da Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum” diyerek hemen ayrılmayı planlamadığını bizzat ifade etti.

BABASI İLE BİRLİKTE YAŞIYOR

Zaniolo, ilk maçta yaşadığı duygular, İstanbul’daki hayatı, kariyer planı ve Donk ile yaşadığı pozisyonla alakalı düşüncelerini de anlattı. Öncelikle belirteyim, Zaniolo’nun hemen sezon sonunda ayrılmak, transfer olmak gibi bir ısrarı ya da kendini şartladığı bir durum yok. Genç futbolcuya Zorlu Rezidans’ta geniş bir daire tutuldu. İtalyan yıldız, Gomis’in yan komşusu oldu. Genç oyuncu burada eski futbolcu olan babası Igor Zaniolo ile birlikte yaşıyor.

‘DONK BENİ SAKATLAMAK İSTEDİ’

Zaniolo, Kasımpaşa maçı ile ilgili Donk’la yaşadığı ufak çaplı tartışma konusunda “Hemen sezon sonunda teklif beklemek ya da gitmek gibi bir düşüncem yok. Galatasaray’da önce şampiyonluk yaşamak sonra Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum. Bu nasıl bir atmosfer? Mancini ile görüştüğümde bahsetmişti. Ancak bu kadarı gerçekten farklı, kusursuzdu. Galatasaray taraftarı etkileyici, büyüleyiciydi” diye anlattı. Genç oyuncu maçla ile ilgili ise “Donk’un yaptığı hareket net kırmızı kartlıktı. Hakem nasıl kırmızı kart göstermedi, anlamadım. Topsuz alanda beni sakatlamak için vurdu” yorumunu yaptı.

ICARDI’NIN DAVETİNİ REDDETTİ

Yıldız futbolcu Galatasaraylı iş adamları ile birlikte yemekte bir araya geldi. Zaniolo’yu o sırada Icardi, izinli oldukları için akşam dışarıya çağırdı. Ancak İtalyan yıldız bu teklifi kabul etmedi ve Arjantinli golcü futbolcuya teşekkür etti.

TRANSFER SÜRECİNİ ANLATTI

Zaniolo transfer süreci ve Türkiye’ye geliş zamanlaması ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray’a geldiğim için mutluyum. Ancak kötü zamanda, böylesine bir afet ve deprem döneminde Türkiye’ye geldim. O insanların acısı hala yüreğimde. Empati yapıyorum. O yüzden ben böyle durumda eğlenceye ya da kulübe gidemem, olmaz” dedi.

Mancini’den de tam not alan Zaniolo’nun İtalya Milli Takımı’na da çağrılması bekleniyor.”