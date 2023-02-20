Zaniolo transferi sonrası şaşırtan gerçek! Süper Lig rekoru…

2- Nicolo Zaniolo / 15 milyon Euro

Galatasaray, 2022/2023 sezonu devre arası transfer döneminde Avrupa’da dahi nadir görülen bir operasyonla Roma’nın İtalyan hücumcusu Nicolo Zaniolo’yu 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti. 1.90 boyundaki solak yetenek Zaniolo, forvet arkasında, kanatta ve ileri uçta görev yapabiliyor. İtalya futbolunun yeni büyük starı olmaya adayken iki önemli sakatlık yaşadı. Ancak genç yetenek, bu sakatlıklardan güçlü dönmeyi başardı. Yine de özellikle bu sezon inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Zaniolo, taraftarların protestosuyla karşılaşınca Roma’dan ayrılmak istediğini açıkladı. Satışa çıkarılan Zaniolo’ya Bournemouth talip oldu ve son olarak 30 milyon Euro’luk teklif yaptı. Ancak İtalyan futbolcu bu kulüpte oynamak istemediğini söyledi ve ortalık karıştı. Mourinho’nun,”Zaniolo maalesef bizimle kalacak” demesi de bardağı taşıran son damla oldu. Oyuncu ile Roma arasındaki tüm bağlar koptu. Avrupa’da transfer döneminin de kapanmasıyla, Galatasaray çok şanslı bir noktaya geldi. İtalyan devi, kısa süre önce Bournemouth’la yaptığı anlaşmadan çok daha düşük bir bedelle Zaniolo’nun transferine onay vermek zorunda kaldı.