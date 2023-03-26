Zaniolo’dan Galatasaraylıları üzecek sözler! Yıldız futbolcu Fenerbahçe’yi de açıkladı

Bu sezon Süper Lig’de şampiyonluğu hedefleyen Galatarasay’da sahadaki futbol kadar transferler de Avrupa’da büyük yankı uyandırdı. Özellikle ara transfer döneminde kadroya katılan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo transferi Avrupa basınının büyük ilgisini çekmeyi başardı. 23 yaşında potansiyeli yüksek bir futbolcunun transferini gerçekleştirmeyi başaran Sarı Kırmızılı ekip Avrupa medyasında her gün manşet olarak gündemdeki yerini koruyor.

TRANSFERİN PERDE ARKASINI ANLATTI

Galatasaray Spor Kulübü’nün yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, Futbol takımının maliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar sırasında da Zaniolo transferinin perde arkasını anlattı.

HAKIM ZIYECH VE ZANIOLO SÖZLERİ

Erden Timur ses getiren transferin nasıl gerçekleştiğini, “İyi transfer dönemi olduğu için söylüyorum. Geçen sene 90 milyon Euro, yaz transfer döneminde aynı yükümlülük seviyesindeydik. Tek farkı Zaniolo. Biz almadan 6 gün önce 30 milyon Euro’ya Bournemouth’a satılmıştı. Biz son gece transfer ettik. 5 yıl vade ile ilk ödemesi kasım ayında olmak üzere yarı fiyatına 15 milyon Euro’ya aldık. Transferin son günlerinde şöyle bakıyorduk ya oyuncunun son anda vazgeçtiği ya da kulübün son anda vazgeçtiği. İki tane öyle oyuncu bulduk. Bir tanesi tekrar kulübünde kaldı. Onu kulübü yetiştirememişti sadece 3 dakika farkla. Bu da Hakim Ziyech’ti. Chelsea’den PSG’ye gidiyordu, 3 dakika ile yetiştiremedi sonra kaldı. Biri de Zaniolo’ydu. Seneye de sözleşmesi dolacağı için, takımı ile kavgalı ayrılıp, seyircisi evi bastığı için Roma’yı terk ettiği için 30 milyonluk oyuncuyu 15 milyon Euro’ya aldık. Cebimizden de bir kuruş para çıkmadı. 6 ay oynayamayacaktı Roma’da sözleşmesi de 1 sene kalmış oluyordu. O 20 milyonu düştüğümüzde biz geçen seneki transfer dönemiyle aynıyız. Bundan önceki transfer dönemlerinden kimisinden 45 milyon Euro daha az yükümlülükle bitirmişiz. Hiçbir zaman, en iyi transfer dönemindeki Ünal başkanının zamanını o yüzden saydım, öyle bakarsak oradan bile 20 milyon Euro az harcamışız” sözleriyle aktardı.

ZANIOLO’DAN OLAY AÇIKLAMALAR

La Gazzetta dello Sport’a konuşan Zaniolo, sarı-kırmızılı ekipteki geleceği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi bitene kadar Galatasaray’da kalıp kalmayacağının belirsiz olduğunu belirten İtalyan yıldız, “Sözleşmem bitene kadar Galatasaray’da kalacağımı garanti etmiyorum” sözlerini dile getirdi.

FENERBAHÇE’Yİ AÇIKLADI

Fenerbahçe ile transfer döneminde sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray arasındaki yarışın Zaniolo için de yaşandığını İtalyan yıldız açıkladı. Transfer döneminde Sarı Lacivertliler’in de kendisiyle ilgilendiğini aktaran Zaniolo, “Galatasaray’ı Fenerbahçe’ye tercih ettim.” dedi.

ROMA’YA SERT SÖZLER

Roma’nın kendisine verdiği sözleri tutmadığını da söyleyen yıldız futbolcu, İtalyan ekibine sert sözlerle yüklendi:

“Saatlerce tutulmayan vaatlerden bahsedebilirim. 2 yıllığına yeni sözleşme sözü vermişlerdi. Bana bunca vaatten sonra sadece bir sermaye kazancı olarak davrandılar. Kimse geleceğimi bilmiyor ama Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı kazanmak ve milli takıma dönmek istiyorum.”

Hatırlanacağı üzere Roma’da Zaniolo istenmeyen adam hgaline gelmiş ve transfer döneminde takıman ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu ve genç futbolcunun tercihi Galatasaray oldu.

JUVENTUS İDDİALARI GÜÇLENİYOR

Zaniolo’nun geleceği için İtalyan basınında sürpriz bir iddia gündeme geldi. Yıldız futbolcu İtalya’ya dönebilir. İddialara göre genç İtalyan yıldızlara yönelmeyi hedefleyen Juventus’un gündeminde Zaniolo yer alıyor. İtalyan devinin yıldız futbolcu için 30 milyon euroyu ghözden çıkardığı da belirtilenler arasında yer alıyor. Ancak Juventus transferde yalnız değil Milan’ın da Galatasaray’ın genç yıldızına ilgisi bulunuyor.