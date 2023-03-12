Zaniolo’nun Kasımpaşa karşısındaki golü dünya basınında: Savruk çocuk geri döndü, Mancini’nin yüzü gülüyor, anında belirleyici oldu…

Ara transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Roma’dan transfer edilen Nicolo Zaniolo, Sarı- Kırmızılı kariyerine müthiş başladı. Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında son anlarda sahne alan yıldız futbolcu, bir gol attı. İstanbulspor karşısında da ikinci 45’te sahaya çıkan Zaniolo, 1 gol ve 1 asist ile yıldızlaştı. İtalyan oyuncu, dün akşam ise ilk kez bir resmi maçta forma giydi. Kasımpaşa karşısında ilk devrede üretkenlik konusunda problem yaşayan Galatasaray’ın kurtarıcısı 23 yaşındaki oyuncu oldu. 12 dakika sonra fileleri havalandıran Zaniolo, galibiyetin mimarı oldu.

35 MİLYON EURO’YU ÖDEMEYE HAZIRLAR

Bu arada bonservisine 15 milyon Euro ödenen genç oyuncuyu ülkesinden Milan ve Inter de takip ediyor.

İki takım da Zaniolo’nın 35 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır. İtalyan süperstarın, yaz transfer sezonunda nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.

‘BU GOL MUHAMMED İÇİN’

Maçın ardından, “Belki de Türkiye tarihindeki en kötü dönemlerden birinde geldim” diyen Zaniolo; “Depremde evsiz kalan insanlar oldu, bu maçı onlara armağan ediyoruz. Çok mutlu da olamıyoruz, acılarımız çok yeni. Forma numaram ve bu gol de Muhammed Özkan için… Ailesi için, depremde hayatını kaybedenler, kalanlar için… Hepsi için” açıklamasını yaptı.

İtalyan yıldız maçla ilgili olarak, “Kasımpaşa’ya iltifat etmek istiyorum, onlar çok iyi bir takım. Biz de iyi bir maç çıkardık. Bu benim ilk maçım, kendimi geliştirmem gerekiyor. Kendimi geliştirdikçe, daha iyi şeyler çıkaracağım. Babama söz vermiştim, yarın da (bugün) doğum günü. Bu golün ona bir hediye olmasını istedim. Hayata devam etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK: ZANIOLO ÇOK İSTİYOR

Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nicolo Zaniolo hakkında açıklamalar yaptı.

İtalyan oyuncunun isteğine dikkat çeken Okan Buruk, “Zaniolo’nun fiziksel eksikleri var. Milli arada fizik gücünü artırmak için çalışacağız. Milli takıma gider mi gitmez mi bilmem ama oraya tekrar çağrılmak için her şeyini ortaya koymak istiyor. Zaniolo’ya büyük moral oldu. Buna ihtiyacı var, oynamak istiyor. Genç bir oyuncu, kazanmak istiyor. Milli takımına gitmek ve orada başarılı olmak istiyor. Bunu sevinçlerinde de gördük. Galatasaray taraftarıyla bütünleşti, Zaniolo için mutluyum” ifadelerini kullandı.

SKY SPORT (İTALYA): ZANIOLO’DAN GALATASARAY İLE RÜYA GİBİ İLK MAÇ

“Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla ilk lig maçında Kasımpaşa’ya karşı galibiyet golünü atarak rüya gibi bir ilk maç oynadı. İkinci yarıda eski Romalı, sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı mükemmel vuruş ile takımına 3 puanı kazandırdı”

GAZZETTA (İTALYA): ZANIOLO, TÜRKİYE’DE ANINDA BELİRLEYİCİ OLDU; GİRER, GOL ATAR VE GALATASARAY KAZANIR

“11 dakika sürdü. Devre arasının ardından Yunus Akgün’ün yerine oyuna girdi ve golünü attı. Nicolo Zaniolo’nun İstanbul’da Galatasaray ile mutluluk hikayesi bu. Bu kez golün anlamı farklı. Puan tablosunun zirvesindeki Galatasaray için yarış adına önemliyken yine ocak ayında Roma ile tatsız bir ayrılık yaşayan Zaniolo için gerçek bir yeniden başlangıç oldu. Yeni taraftarları onu tezahüratları ile favori belirlemişlerken şimdiden İngiltere’ye ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’ndeki ilk maçına odaklanmış olan Roberto Mancini’nin yüzü gülüyor. Savruk çocuk, geri dönmüş olabilir. Ona bir şans daha vermek için en uygun anda”

CORRIERE DELLO SPORT (İTALYA): ZANIOLO’NUN TÜRKİYE’DEKİ İLK MUTLULUĞU; GİR VE SONUCU BELİRLEYEN GOLÜ AT

“Roma’nın eski oyuncusu, Süper Lig’deki ilk maçında hemen belirleyici oldu. Devre arasının ardından Okan Buruk tarafından oyuna sokuldu, Kasımpaşa karşısında sol ayağıyla yaptığı isabetli vuruşla maçı çözdü”

SPORT MEDIASET (İTALYA): ZANIOLO’DAN GALATASARAY İLE SÜPER BAŞLANGIÇ; GİRER VE MAÇIN SONUCUNU BELİRLER

“Nicolo Zaniolo, Galatasaray için sonucu belirledi. Yeni takımıyla ilk resmi maçına çıkan Roma’nın eski hücumcusu, ligdeki ilk golünü hemen atarak takımının 1-0’lık Kasımpaşa galibiyetinde 3 puanı kazandırdı”

SPORTAL: GALATASARAY’DA NICOLO ZANIOLO ANINDA BELİRLEYİCİ OLDU; İLK GOL İÇİN 12 DAKİKA

“Türkiye Süper Ligi’ndeki ilk maçı ve eski Roma oyuncusunun Kasımpaşa karşısındaki 1-0’lık galibiyette ilk golü”

LIGABLATT (ALMANYA): REKOR TRANSFER ZANIOLO, GALATASARAY’I KASIMPAŞA KARŞISINDA GALİBİYETE TAŞIDI

“Cumartesi akşamı Türkiye Süper Ligi’nin lideri Galatasaray, aynı şehrin takımı Kasımpaşa’yı ağırladı. Zorlu geçen mücadeleden ev sahibi ekip, galip ayrılmayı başardı. Akşamın golünü Galatasaray’ın 15 milyon Euro’luk yıldızı Nicolo Zaniolo attı”

A BOLA (PORTEKİZ): ZANIOLO, İLK MAÇINDA GOL ATIYOR VE GALATASARAY’A 3 PUANI GETİRİYOR

“Kış transfer döneminde Jose Mourinho’nun Roma’sından ayrılarak Galatasaray’a transfer olan Zaniolo, ilk resmi maçında Kasımpaşa’ya karşı 57. dakikada skoru belirleyen golü atarak takımına 1-0’lık galibiyeti getirdi”

VOETBAL INTERNATIONAL (HOLLANDA): GALATASARAY, ZANIOLO SAYESİNDE YENİ BİR REKORA İMZA ATTI

“Maça yedek kulübesinde başlayan Nicolo Zaniolo, galibiyeti getiren isim oldu. 23 yaşındaki orta saha, Roma’nın gitmesine izin vermesiyle Galatasaray’a imza atmıştı. Kasımpaşa karşısında ilk maçına çıktı. İkinci yarının başında Yunus Akgün’ün yerine oyuna giren Zaniolo, daha 15 dakika geçmeden golünü attı. Eski Vitesseli Milot Rashica’nın pasında tereddüt etmedi ve Zaniolo’nun golü maçtaki tek gol oldu”

INDEX (HIRVATİSTAN): ZANIOLO, GALATASARAY FORMASIYLA ÇIKTIĞI İLK MAÇINDA HARİKA BİR GOL KAYDETTİ

“Nicolo Zaniolo, Roma taraftarlarının gözdesiydi ve Francesco Totti’nin yerini alacaktı. Kulüp yönetimi ile ilişkiler kötüye gitti ve Zaniolo, transfer olmak istedi. Süreç, şaşırtıcı bir şekilde 15 milyon Euro’ya Türk devi Galatasaray’a gitmesiyle sona erdi. Bugün, yeni kulübü için ilk resmi maçına çıktı ve Kasımpaşa’ya karşı galibiyeti getiren golü attı”

SPORT-FM (YUNANİSTAN): ZANIOLO İÇİN GALATASARAY FORMASIYLA RÜYA GİBİ BİR BAŞLANGIÇ!

“İkinci yarının başında oyuna giren eski Romalı yıldız, güzel bir gol ile 3 puanı kazandırarak üst düzey kalitesini gösterdi. İlk resmi maçını ve ilk golünü çok güçlü duygularla yaşadı. Maçın bitiminden hemen sonra bayrakla sahayı turladı”

TRIVELA (BREZİLYA): GALATASARAY ZANIOLO’NUN GOLÜYLE ÜST ÜSTE 14. GALİBİYETİNİ ALDI VE TÜRKİYE LİGİ’NDE 63 YILLIK REKORU KIRDI

“Kasımpaşa’ya karşı 1-0’lık galibiyeti getiren isim Galatasaray’ın yeni transferi Nicolo Zaniolo oldu. Devre arasında oyuna dahil olan Zaniolo, oyundaki 12. dakikasında golünü attı”