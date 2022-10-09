Zarar eden çiftçi ağaçları kesmeye başladı

Denizli’nin Çivril ilçesinde şeftali üreticisi masrafını karşılayamayınca ağaçları kesmeye başladı. En verimli döneminde 80 ağacını kesen Doğan Tokat, “Girdi maliyetleri çok arttı. Zarar etmeye başladık. Bir zamanlar elmaları kesmiştik şimdi şeftaliyi kesmeye başladık. Bu işin üstesinden nasıl geliriz bilmiyorum” diye konuştu.

Selami AYDIN

Denizli‘de şeftali ve elma üretiminin merkezi Çivril’de çiftçiler girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle zarar ettiklerini belirterek ağaçları kesmeye başladı.

Haydan Mahallesi’nde üreticilik yapan Doğan Tokat üreticinin çok zor durumda olduğunu belirterek bahçesindeki 80 şeftali ağacını kesti.

Ağaçların 8 yaşında olduğunu ve en verimli dönemlerini geçirdiklerini belirten Tokat, “Mazot, gübre, ilaç, budama, işçilik maliyetleri çok arttı. Artık zarar etmeye başladım. 80 ağacı kestim. 250 ağaç daha var. Onların durumuna da bakacağım, olmazsa onları da keserim” diye konuştu.

‘NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM’

Bu yıl şeftalide kilo başına 4-5 lira fiyat aldıklarını belirten Tokat şunları söyledi:

“Bir kilonun bize maliyeti 5 liranın çok üzerinde. Bu bölgede benim gibi ağaçlarını kesen üreticilerin sayısı çok. Girdi maliyetleri çok arttı. Zarar etmeye başladık.

Bu işin üstesinden nasıl geliriz bilmiyorum. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. İktidar başka işlerle uğraşacağına bu durumu düzeltsin.

Bu iş kumar gibi bir şey. Gelecek yıl ne olur kestiremiyoruz. Bir taban fiyatı yok. Geçen yıl elmaları kestik şimdi şeftalileri kesiyoruz. Üreticiler bir araya gelmiyor. Herkes kendi başını kurtarmaya çalışıyor.”

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