Zarif, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları kaldırmasının “hukuki ve ahlaki zorunluluk” olduğunu vurguladı

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hayata geçirdiği yaptırımların kaldırılmasının bir pazarlık aracı değil hukuki ve ahlaki zorunluluk olduğunu belirtti.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Blinken'a hitaben yazdığı mesajında ABD Başkanı Joe Biden'dan Trump'ın mirasını terk etmesini isteyen Zarif, "ABD'nin zorbalığı nedeniyle İran'ın rehin alınan milyarlarca dolarını serbest bırakın. Trump yaptırımlarının kaldırılması bir pazarlık aracı değildir, hukuki ve ahlaki zorunluluktur. Bu, Trump için bir işe yaramadı, size için de yararı olmayacak." ifadelerini kullandı.

ABC kanalında yayımlanan ve George Stephanopoulos'un sunduğu "Bu Hafta" adlı programda yaptığı açıklamada Blinken, ABD'nin bu konuda öncelikli amacının nükleer anlaşma koşullarına geri dönülmesiyle İran'ın nükleer silah sahibi olmasının önlenmesi olduğunu dile getirerek, aynı zamanda İran'ın bölgedeki "terör unsurlarını desteklemesinin de" önüne geçebileceklerini ileri sürmüştü.