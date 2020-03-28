Zatürre belirtileri neler? Zatürre nasıl tedavi edilir?

Zatürre, bakteriler, virüsler ve mantarların neden olduğu bir veya iki akciğerde de görülen bir enfeksiyondur. Peki, Zatürre bulaşıcı mıdır? Zatürre başlangıcı nasıl olur? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

ZATÜRRE BAŞLANGICI NASIL OLUR?

Zatürre semptomları, hastaneye yatış gerektirecek kadar şiddetli veya belirtileri çok az farkedilecek derecede olabilir. Vücudunuzun zatürreye nasıl tepki verdiği, enfeksiyona neden olan mikrop türüne, yaşınıza ve genel sağlığınıza bağlıdır.

Hastalarda genellikle ani başlangıçlı öksürük, kirli, iltihaplı balgam, üşüme titreme, ateş, yan ağrısı, halsizlik ile kendini gösterir. Nefes darlığı ve/veya göğüs ağrısına da neden olabilir. Zatürresi olan çocuklarda bazen tek bulgu hızlı soluma olabilir. Zatürre akciğerlerin karna yakın alt kısımlarını etkilediğinde, solunum sistemi ile ilgili hiçbir bulgu olmaksızın çocuklarda sadece ateş, karın ağrısı ve kusma şikayeti olabilir.

ZATÜRRE BULAŞICI MIDIR?

Zatürreye neden olan mikroplar bulaşıcıdır. Bu, kişiden kişiye yayılabileceği anlamına gelir.

Hem viral hem de bakteriyel zatürre (pnömoni), hapşırmadan veya öksürmeden havadaki damlacıkların solunması yoluyla başkalarına yayılabilir. Bu pnömoni türlerini, pnömoniye neden olan bakteri veya virüslerle kirlenmiş yüzeylerle veya nesnelerle temas ederek de alabilirsiniz.

ZATÜRRE HAKKINDA

Zatürre, bir veya iki akciğerde; Bakteriler, virüsler ve mantarların neden olduğu bir enfeksiyondur. Enfeksiyon, alveol denilen, akciğerlerinizdeki hava keselerinde iltihaplanmaya neden olur. Alveoller, sıvı ya da irin ile dolar ve nefes almayı zorlaştırır.