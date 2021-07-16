Pnömonide, akciğerlerdeki alveoller (hava cepleri), akciğerlerden kana oksijen transferini engelleyen sıvı veya irin ile dolar. 1930’larda antibiyotiklerin gelişinden önce, pnömoni önde gelen ölüm nedenlerinden biriydi. Tedavisi kolay hale gelmesine rağmen, pnömoni bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir.

Zatürre nedenleri

Zatürrenin en yaygın nedenleri, aşağıdakilerin neden olduğu enfeksiyonlardır:

bakteri – yetişkinlerde pnömoninin en yaygın nedeni;

virüsler – virüs pnömonisi çoğunlukla çocukları etkiler;

mikoplazmalar – virüs ve bakteri özelliklerine sahip bu mikroorganizmalar daha az ciddi enfeksiyonlara neden olur;

fırsatçı mikroorganizmalar – zayıflamış bağışıklık sistemi olan insanlar için bir tehdit olur

Çoğu pnömoni türü, grip veya soğuk algınlığı ile aynı şekilde , yani ellerle temas ve ağız ve burundan atılan ince damlacıklar yoluyla bulaşır . Aslında, soğuk algınlığına ve gribe neden olan aynı virüsler de zatürreye neden olabilir. Bu virüslerden biri boğazı, sinüsleri veya üst solunum yollarını enfekte ettiğinde buna soğuk algınlığı denir. Virüs akciğerlere ulaşırsa pnömonidir.

Birçok insanın boğazında sürekli olarak bulunan bakteriler, daha ciddi pnömoni formlarından bazılarına neden olur. Normal koşullar altında, bağışıklık sistemi bu bakterilerle etkin bir şekilde savaşır. Öte yandan, farenkste bulunan bir virüs tarafından bağışıklık sistemi zayıflarsa, bu bakteriler solunum yollarını istila edebilir. Bakteriyel pnömoniye çoğunlukla Streptococcus pneumoniae (pnömokok) bakterisi neden olur.

En yaygın olarak bilinen zatürre belirtileri nelerdir?