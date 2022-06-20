Zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon

Yazan:
Alaturka Online
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İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Sözcü İstanbul

Yayınlanma: 07:14 – 20 Haziran 2022 Güncellenme:

İstanbul Narkotik Polisi, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu satıcılarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında il genelinde 35 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Narkotik ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 18 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyona helikopter ve Özel Harekat timleri de destek verdi.

Evler didik didik aranırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet’e götürüldü.

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