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Zehir tacirlerini ‘süpürme’ operasyonu: 75 gözaltı

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Alaturka Online
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Narkotik ve Özel Harekat ekipleri bir yıl süren takibin ardından uyuşturucu şebekesine operasyon düzenledi. Ankara merkezli sekiz ilde düzenlenen ‘süpürme’ operasyonunda 75 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.

Yayınlanma: 07:35 – 14 Haziran 2022 Güncellenme:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir uyuşturucu şebekesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir yıl boyunca süren teknik ve fiziki takibin ardından sekiz ilde 75 şüphelinin adresi tespit edildi. Saat 06.00 sıralarında Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, ‘süpürme’ adı verilen eş zamanlı operasyona başlandı.

132 ekip ve 400 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, adreslerinde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Narkotik köpekleriyle şüphelilerin evlerinde aramalar gerçekleştirildi. Operasyona katılan ekiplerin çalışması devam ediyor. (DHA)

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