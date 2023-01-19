Zehirlenen anne ve 2 çocuğu yan yana toprağa verildi

Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi’nde, Yüksel Kılınç’a ait 2 katlı binanın üst katındaki evde, dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Hem elektrik hem de odun sobasının kullanıldığı evde çıkan yangında, kısa sürede evi duman kapladı.

EVDE MAHSUR KALDILAR

Gamze Kılınç ile çocukları Özcan Alkan Kılınç ve kızı Zübeyde Ayla Kılınç, dumandan etkilenerek evde mahsur kaldı. Çiftçilik yapan ve olay sırasında dışarıda olan Yüksel Kılınç ise eve geldiğinde yoğun dumanla karşılaştı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER

Güçlükle içeri giren baba Kılınç, eşi ve 2 çocuğunu hareketsiz buldu. Kılınç’ın ihbarı üzerine eve sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkartılan anne ve 2 çocuğunun, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

BABA GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Anne ve 2 çocuğun cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Cenazeler, ilk olarak Gamze Kılınç’ın Nazillinin Esenköy Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenazeler, ikindi vakti Esenköy Hacı Saniye Camii’ne götürüldü.

Burada düzenlenen cenaze törenine eşi ve iki çocuğunu kaybeden Yüksel Kılınç, Nazilli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Seyfi Çalışkan, Kılınç ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenazede eşi ve çocuklarının tabutunun yanından ayrılmayan Yüksel Kılınç, taziyeleri kabul ederken, ayakta durmakta güçlük çekti.

Acılı babayı yakınları teselli etti. Kılınan namazın ardından Esenköy Mahalle Mezarlığı’na götürülen cenazeler, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. (DHA)