Zehirli deniz kestanesi uyarısı: Akdeniz ve Ege’ye yayıldı

Küresel ısınmanın etkileri ile Hint Okyanusu ve Kızıldeniz kökenli birçok tropikal türün, Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz’e göçü devam ediyor. Akdeniz’deki su sıcaklığının artışına bağlı olarak yaşanan göçler arasında balon ve aslan balığının yanı sıra zehirli bir deniz kestanesi de bulunuyor.

Antalya’da özellikle kayalık bölgelerde sıkça görülmeye başlanan uzun dikenli deniz kestanesine yönelik uyarıda bulunan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kayalık bölgelerde denize girenlerin dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

‘ÖLDÜRÜCÜ DEĞİL CAN YAKICI’

Deniz kestanesinin öldürücü olmadığını ancak çok can yaktığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, şu uyarılarda bulundu:

* Kızıldeniz’den 8-10 yıl önce göç ettiği belirlenen tropikal bir tür olan deniz kestanesinin İsrail, Lübnan ve Mısır kıyılarında da görüldüğü bildirilmişti. Zehirli bir tropikal, dikenli tür. İnsan teniyle temas etmesi halinde dikenleri aracılığıyla zehirler. Zehrinin öldürücü etkisi yok ama alerjisi olan kişiler için riskli olabilir. Görüldüğü halde temastan kaçınılması gerekiyor” dedi.

‘KABUĞUNU KIRIP ÖLDÜRÜN’

* Falezlerde denize girenler özellikle deniz ayakkabısı giymeye özen göstersin. Dikenlerinin uzun olması, uzaktan da zarar verici etki yaratabilir. İllaki kayaya yaklaşmanız ve üzerine basmanıza gerek yok. Yanından geçerken de dikenler size dokunabilir ve zarar verebilir.

* Sualtında bu canlıyı görenler, bir sopa ile dürtüp kabuğunu kırabilir. Öldürmek popülasyon hızını yavaşlatacaktır. Kabuğu kırılan bir deniz kestanesi dakikalar içinde diğer canlılara yem olacaktır. (DHA)