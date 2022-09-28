Zehirli kıymayla kedi ve köpekleri katlettiler 

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu sabah saatlerinde yollara atılan zehirli kıymalarla 11 kedi ve 1 köpek öldürüldü, 15 kedi kayboldu bir köpek ise zehirlendi. Hayvanseverler kedi köpek katliamına sert tepki gösterdi.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi’nde bu sabah sokaklara zehirli kıyma atan kişi veya kişiler toplu kedi katliamına neden oldu.

SOKAKLAR KEDİ ÖLÜLERİYLE DOLUYDU

Özel bir hastanede kodun doğum uzmanı olan 37 yaşındaki Dr. Cihan Deniz Keleş SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sabah erke yola çıktığımızda yerde zehirlenen ve can çekişen kediler gördük, 11 tanesi ölmüştü. Sokağımızda yaklaşık 40 kedi vardı. Şu anda 4 tanesini bulabildik. Bir de 11 yaşında golden cinsi bir köpek zehirlendi.

Bu bir insanlık suçu hayvan katliamı, kim neden niçin yaptı bilmiyoruz. Büyük bir şok ve üzüntü içerisindeyiz. Olay yeri inceleme ekipleri zehirli kıymaları, belediye ekipleri ölen kedileri topladı otopsiye gönderdi.

Ayrıca bölgedeki kameralar polis tarafından suçluların bulunması amacıyla incelenmeye alındı”

ZEHİRLİ KIYMALARLA KATLİAM YAPMIŞLAR

Serbest Veterinerler Hekimleri Derneği Muğla Temsilcisi 38 yaşındaki Merve Zorlutuna ise şunları söyledi:

“4 Ekim Dünya hayvanları koruma günü yaklaşırken bugün öğrendiğimiz üzücü bir haber ile çözümlenmesi gereken fakat halen çözüm bulunamayan problemleri tekrardan gündeme getirme ihtiyacı duyuyoruz.

Günümüzde zehirlenmelere sebep olan ilaç sınıflarının aslında vatandaşlarımıza kolay erişimi çok büyük bir sorun teşkil etmektedir zehirlenme olayları özünde düşünüldüğünde toplu katliamdan bir farkı yoktur ve öldürmeye yeltenen herkes cinayete teşebbüs etmiş sayılır.

Zehirlenmelerde kullanılan ilaçların dağıtımı veteriner hekimlerin denetiminde olmalıdır. Gerek geçen sene ve bu sene de yaşadığımız yangın felaketlerinden zarar gören yaban hayvanlarını kurtarmak gerekse de zehirlenme vakaları gibi toplu yaşanan ölümlerin önüne geçmek bizim görevlerimizden biridir.

Bu ve buna benzer problemlerin çözümlenmesi amacıyla dernek olarak hayvan refahı ve kontrol birimi oluşturduk. Amacımız halk sağlığı çevre ve hayvan refahının düzenlenmesidir ülkemizde farkında olmadığımız bir çok problem vardır umarım köklü çözümler sunabilir ve ülkemizi daha refah ve etik dolu bir seviyeye getirebiliriz.

Bugün yaşanan bir vahşet, zehirli kıymalarla kedileri katletmişler sayı gittikçe artıyor, jandarma, polis ve belediye suçluların bulunması için soruşturma başlattı, kedileri otopsiye gönderiyoruz.”

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