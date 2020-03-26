Zehra karantinayı bir saatliğine askıya aldı

Corona virüsü salgını hakkında yapılan tüm uyarılara rağmen Zehra Çilingiroğlu’nun yürüyüş yapmak için sahil kenarını tercih etmesi dikkat çekti. Zehra, sahilde yaptığı sporundan vazgeçmedi.

KARANTİNAYA SPOR ARASI

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden genç kız, “1 saatlik sporun ardından eve dönüyorum” dedi.

Babası Kaya Çilingiroğlu da “Koronavirüsten korkmuyorum. Paniğe gerek yok. Alın yazım belli sonuçta” diye konuşmuştu.